‘Sırların Sırrı’ okurlarla buluştu: Dan Brown'dan Türk okurlarına özel mesaj: 'O anı unutamam'

"Dijital Kale", "Melekler ve Şeytanlar", "Da Vinci Şifresi" ve "Kayıp Sembol"ün arasında olduğu birçok esere imza atan dünyaca ünlü yazar Dan Brown, Türk okurlarına video mesaj gönderdi.

Usta yazarın yeni kitabı "Sırların Sırrı" için Bağdat Caddesi'ndeki D&R şubesinde tanıtım programı gerçekleştirildi. Dan Brown hayranları, sabah saatlerinden itibaren yeni kitabı almak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"O ANI UNUTAMAM"

Dan Brown, programa özel okurlarına gönderdiği videoda şunları kaydetti:

"Türk okurlarıma özel bir merhaba demek istedim. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarım bir roman üzerinde araştırma yaptığım en büyüleyici yerin neresi olduğunu sorduklarında, her zaman aynı şeyi söylerim. Doğu ile Batı arasındaki o büyülü geçit İstanbul. İstanbul'un altındaki tarihi Yerebatan Sarnıcı'nı keşfedip, 'Cehennem'in finalini orada yapmaya karar verdiğim anı asla unutamam. Türkiye, büyüleyici bir ülke olmasının ötesinde, dünyadaki en sevdiğim yayıncılardan biri Altın Kitaplar'a ev sahipliği yapıyor. Onlar benim için aile gibidir. Yeni romanım 'Sırların Sırrı'nı sizlere sunacakları için de heyecanlıyım. Türkiye'deki tüm okuyucularıma en içten sevgilerimi sunuyor, yollarımızın kısa zamanda kesişmesini diliyorum."

"İLK KEZ BİR KİTAP BİTMESİN İSTEDİM"

Altın Kitaplar Genel Yayın Yönetmeni Batu Bozkurt da programda yaptığı konuşmada, kitabı ilk okuyan kişilerden biri olduğunu belirterek, "Muhteşem bir kitap. Yazar Dan Brown'un bütün kitaplarını okumuş biri olarak, diğer kitaplarından bir adım daha önde. Çünkü çok fazla bilgi var. Öyle güzel kurgulanmış ki soluk soluğa bir macera. İlk kez bir kitap bitmesin istedim." değerlendirmesini yaptı.

Kitabın editörü Hülya Şat, "Sırların Sırrı"nın Dan Brown'un bu zamana kadar yazdığı en farklı ve ters köşe bir işi olduğu yorumunda bulundu.

Kitabı kardeşi Petek Demir ile çeviren İpek Demir de kitabın çeviri sürecinde birçok yeni şey öğrendiğini dile getirerek, "Prag'da yaşayan okurlar da (kitaptan sonra) Prag'ı değişik şekilde görecekler. Çünkü ben kendi ziyaretimde hiç görmediğim, bilmediğim, aklımın ucuna bile gelmeyen bir sürü, şu anda tekrar keşke görsem dediğim bir sürü yeri öğrendim. Onlar da bence kendi şehirleriyle ilgili yeni şeyler keşfedecekler." diye konuştu.

Demir, bir çevirmen olarak Dan Brown gibi düşünen bütün yazarlara teşekkür ederek, "Bizim işimizin bitmemesini onun gibi yazarlara borçluyuz. Çoğu çeviri artık ChatGPT'lerle yapılıyor. Dan Brown sayesinde gerçek çeviriyle okurlarla buluşuyoruz. Bu benim için çok kıymetli. Bizim mesleğimizin devam etmesi açısından da çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Sırların Sırrı" kitabının film haklarının da satın alındığını aktaran İpek Demir, bir film platformuyla anlaşma yapıldığını sözlerine ekledi.

100 KİTAPSEVERE "SIRLARIN SIRRI" KİTABI HEDİYE EDİLDİ.

D&R Genel Müdürü Hakan Kayaman ise kitap tanıtım etkinliklerinin daha fazla yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kitapları daha büyük kitlelere ulaştırmamız lazım. Kitaplar için sıraya giren kitleleri görmek çok sevindirici. Dan Brown çok yakın zamanda bizimle olacak. Onu buraya getireceğiz." dedi.

Kitabın dünya ile eş zamanlı çıkışını kutlamak için düzenlenen etkinlikte Türk okurlar, yazara iletilmek üzere panoya mesajlar bıraktı.

Söyleşinin ardından soru-cevap bölümüyle program son buldu. Ayrıca 100 kitapsevere "Sırların Sırrı" kitabı hediye edildi.