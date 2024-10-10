Son dakika | 2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

10 Ekim 2024 14:15 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:03

Son dakika haberi: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. Ödül, tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan hayatının kırılganlığını gözler önüne seren yoğun şiirsel düzyazısı ile Güney Koreli yazar Han Kang'a gitti.

Güney Koreli yazar Han Kang, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Kang ödülü, "tarihsel travmalarla yüzleşip insan hayatının kırılganlığını derin bir şiirsel düzyazısıyla' aldı. Kang'ın dört romanı (Beyaz Kitap, Çocuk Geliyor, Vejetaryen, Veda Etmiyorum) Türkçe'ye çevrilmişti.

HAN KANG KİMDİR?

Han Kang, Kore'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Yonsei Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1994 yılında "Red Anchor" kitabıyla Shinmun Edebiyat Yarışması'nı kazanarak yazarlık kariyerine adım attı.

Yazarın büyük yankı uyandıran ve bir kadının et yemeyi bırakma kararı ile bunun yıkıcı sonuçlarını konu alan eseri "Vejetaryen", 2016 yılında Man Booker Ödülü'ne layık görülmüştü.