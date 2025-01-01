Squid Game'in 3. sezonundan ilk görüntü yayınlandı: Netflix'ten açıklama geldi!

01 Ocak 2025 18:25 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:34

Squid Game'in 2. sezonu Netflix için yeni bir rekora imza attı. 26 Aralık'ta yayınlanan 2. sezon, ilk üç gün içinde elde ettiği inanılmaz izlenme sayılarıyla Netflix tarihinde yeni bir rekora imza attı. Dizi, dünya genelinde milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 3. sezonundan ilk görüntüler merak uyandırdı…

Squid Game​ çılgınlığı devam ediyor. 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla global bir ilgiye dönüşen Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden oldu. İkinci sezon için beklentiler oldukça yüksekti ve dizi bu beklentileri fazlasıyla karşıladı. Uzun bir aradan sonra bile izleyicilerin ilgisi azalmadı.

70 MİLYONA YAKLAŞTI

Squid Game'in 26 Aralık'ta yayınlanan 2. sezonu, yayınlandıktan sonraki ilk üç günde 68 milyon izlenmeye ulaştı. Bu hafta 92 ülkede Netflix'te bir numarayı alan dizi, sadece bununla kalmadı ve bir haftada en çok izleyici çeken yapım olarak Wednesday'in rekorunu da kırdı. Çıktığı dönemde epey popüler olan Wednesday dizisi bir haftada 50.1 milyon izlenme almıştı. Squid Game'in 2. sezonu ise bunun bile çok üzerinde bir açılış yaparak rekoru rahatlıkla ele geçirdi.

İLK ÜÇE GİRECEK Mİ?

Squid Game'in 2. sezonu, sadece üç günde Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında tüm zamanların en çok izlenen 10 yapımı arasına girmeyi başardı. Netflix'in tüm dizileri arasında da ilk üçe girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game dizisinin ikinci sezonunu bitirenler, üçüncü sezonun ne zaman geleceğini merak ederken Netflix açıklama yaptı. Netflix açıklamasında, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.

Squid Game'in 3. sezonu 2025 yılında yayınlanacak ve aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. Bu haber, hem dizinin hayranlarını heyecanlandırdı hem de merak uyandırdı. İzleyiciler, dizinin nasıl sona ereceğini şimdiden tartışıyor…