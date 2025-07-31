Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saatinin satış fiyatı belli oldu!

Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen ‘Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi’, ATO Ankara Congresium’da tesbih ve antika tutkunlarını bir araya getirdi. Stantlarda 4 bin dolardan satışa çıkan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati ve Allah'ın 99 isminin yazdığı tespih de yer aldı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saatinin satış fiyatı belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:57

Ankara'da düzenlenen Tespih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi’nde Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışa çıktı.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saatinin satış fiyatı belli oldu!

4 BİN DOLARDAN SATILIYOR

Sultan 2. Abdülhamid’in namaz vakitlerini gösteren saatine sahip olmanın gurur verici olduğunu belirten Kahmraman Apaydın, "Yıllardır saatcilikle uğraşıyorum. Bu güzel fuarda da stant açmak istedik. Cep saati ağırlıklı olmak üzere İsviçre, Rus yapımı kol saati ve birçok model var elimizde. En kıymetli olanı Sultan 2. Abdülhamid'in saatçi ustası olan J. Tolayan’a ürettirdiği ve günde 5 vakit namaz vaktini göstermesi için tasarımını kendisinin yaptığı Hamidiye cep saatidir. Bu çok özel bir . O dönem 100'e yakın üretildiği biliniyor ama sultanın kendi koleksiyonunda var mı tam emin değiliz. Şu an Türkiye'de bizim bildiğimiz 20 ya da 25 adet kaldı. Çoğunluğunun yurt dışına satıldığı saatten bir numunesinin de biz de olmasıyla gurur duyuyoruz. Kadran tek parça gibi görünür ama rakamlarla üç ayrı parçaya ayrılıyor. Bu da günde 5 vakit namaz zamanını hesap edebilen bir komplikasyona yol açıyor. Türkiye'de 20 ya da 25 tane olan saatten birine sahip olmak gurur verici. Satmaya geldik. Bizim kendi istediğimiz rakam 4 bin dolar. Eğer alıcı bulursak satacağız" dedi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saatinin satış fiyatı belli oldu!

ALLAH'IN 99 İSMİ YAZIYOR

Kendi emeği olan tesbihin manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hamit Güldür ise, "Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. 3’üncü nesil tespih ustasıyım, dede mesleği. Tesbihimim manevi değeri çok yüksek. Hayalimi gerçekleştirdim Allah’a şükürler olsun. Eserimi anlatmaya gelirsek; Kabe, Oltu taşından yapıldı. Üzerinde altınlar var, minarelerde altınlar var. Sarı görünen yerlerin tamamı altın. Maddi değeri ikinci planda. Tesbihin her tanesinde Allah'ın üç esması yazıyor. 33 habbenin tamamı toplamında Allah'ın esması olan 99 ismi şerifleri yazıyor. Tesbihin özellikleri; fildişi 17’e 25 ölçülerinde. Tesbihin mali değeri 25 bin dolar civarında. Benim gözümde 1 milyon dolar, dünyada eşi benzer olmayan bir tespih. İsteyen olursa, değerini bilecek, güzel muhafaza edecek. Herkese tespih satılmaz. O yüzden güzel kıymet bulacağı bir yer olursa tabii ki satarım" diye konuştu.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saatinin satış fiyatı belli oldu!

‘Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi’, 3 Ağustos tarihine kadar ATO Ankara Congresium’da ziyarete açık olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır’da 1800 yıllık ilginç keşif! Kalenin içinde ilk kez örneği görüldü
ETİKETLER
#saat
#Sultan Abdülhamid Han
#Antika
#Tesbih
#Zırvesi
#Doğal Taşlar
#Kol Saat
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.