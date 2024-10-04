Sultangazi’de Anadolu Kültür Festivali 5. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali ile Başladı

04 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:58

Sultangazililere memleket havası aldıran Anadolu Kültür Festivali başladı! Kayısı diyarı Malatya’nın birbirinden lezzetli yiyecekleri Sultangazi’ye taşındı. Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 5. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali’nin açılı töreni gerçekleştirildi.

81 ilin mozaiği olan Sultangazi’de Anadolu Kültür Festivali heyecanı yaşanıyor. Sultangazi Belediyesi; Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini kısacası kültürlerini ilçe sakinleriyle buluşturduğu Anadolu Kültür Festivali, kayısı diyarı Malatya ile başladı.

Sultangazi Belediyesi’nin Malatya Dernekler Federasyonu işbirliği ile düzenlediği 5. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Bulut, MHP İl Başkan Yardımcısı Cebrail Birsen, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MEMLEKET HAVASI ALMAK İSTEYENLER FESTİVALE

Program Kur-an tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlçemizde artık geleneksel hale gelen Anadolu Kültür Festivalimiz ile hemşehrilerimizle bağlarımızı pekiştirirken bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yörenin adeti, kültürü farklı… Anadolu’nun çeşitli yörelerinden renkleri, kokuları, düşünceleri ve elbette tatları buraya getirmek için gayret ediyoruz. Anadolu Kültür festivalimize Malatya ile başladık. Programda emeği geçen MADEF’in kıymetli üyelerine canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

2 AY BOYUNCA SÜRECEK

Farklı şehirlerin kültürlerini buluşturan Anadolu Kültür Festivali’nin 2 ay boyunca devam edeceğini belirten Başkan Dursun; “Sultangazi’de iki ay boyunca, farklı memleketlerin özlemini çekenleri, tatlarını özleyenleri Sultangazi’ye davet ediyoruz. Yaklaşık iki ay boyunca Yöresel Günler’in ve Anadolu Kültür Festivali’nin yansımalarını Sultangazi’de görmüş olacağız. Kültürümüzü seviyoruz, örf ve adetlerimize bağlıyız ama birlik ve beraberliğin bizler için çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Komşularımızı etkinlik alanına bekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Bulut; “Farklı şehirlerimizin kültürlerini buraya taşımak, buraya yansıtmak çok kolay iş değildir. Değerlerimizi nesillere aktarmanın bizler için önemli bir görev olduğu bilinciyle hareket eden Sivil Toplum Kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı; Malatya bu topraklara değerli insanlar yetiştiren önemli bir şehrimiz. Belediye Başkanımıza ve MADEF başkanımıza birliğimizi pekiştiren böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş, "Malatyalı esnafımız burada. En güzel ürünlerini Sultangazililerimiz için getirdiler. Sayın Başkanımız Abdurrahman Dursun ve ekibine bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN DURSUN ÜZÜM DAĞITTI

Festivale ilçe sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Başkan Dursun, protokolle birlikte festivale gelen vatandaşlara üzüm dağıttı. Festival alanına gelen ziyaretçiler stantları da gezerek yöresel ürünleri inceledi.

YÖRESEL ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ

Arapgir Köhnü üzümü başta olmak üzere, kayısı, elma, domates, biber, kurabiye, peynir ve tereyağı satışı gerçekleştiriliyor. Organik ürünler, vatandaşlardan yoğun talep görüyor.