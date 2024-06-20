Süper Mario severler dikkat! Yeni animasyon filmi için tarih belli oldu

20 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:17

Nintendo'nun yapılan açıklamaya göre; popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun yeni animasyon filmi, ABD merkezli Illumination iş birliğiyle çekilecek.

TARİH BELLİ OLDU

Yeni film, ABD'de 3 Nisan 2026'da, Japonya'da ise 26 Nisan 2026'da izleyiciyle buluşacak. Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo yöneticilerinden Miyamoto Şigeru ile Illumination CEO'su Chris Meledandri filmin yapımcılığını üstlenecekler.

Prodüksiyon, Japon firması Nintendo ile Illumination'ın ana şirketi Universal Pictures tarafından ortaklaşa finanse edilecek.

İLK FİM 1,26 MİLYAR DOLAR HASILAT ELDE ETMİŞTİ

Nisan 2023'te gösterime giren ilk "Super Mario Bros.", dünya çapında 200 milyar yenden (1,26 milyar dolar) fazla hasılat elde etmişti.

Nintendo'nun 1983'te "Mario Bros", 1985'te "Super Mario Bros" adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika'da, daha sonra Avrupa ve Türkiye'de oyun tutkunlarıyla buluşmuştu.