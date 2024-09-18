Sürekli rivayet edilirdi, şehrin altındaki gizem ortaya çıkarıldı: 450 metre uzunluğunda

18 Eylül 2024 15:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:20

Kapadokya bölgesinin önemli lokasyonları arasında olan Ürgüp ilçesinde Osmanlı döneminden kalma yapılar ortaya çıkıyor. Halk arasında sürekli rivayet edilen yer altında gizem oluşturan bulgular turizme kazandırılacak. Belediyenin yaptığı çalışmalar sırasında oluşan göçükler tarihi yapıyı ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Bir ilimizde daha heyecanlandıran keşif! Tam 7 bin 450 yıllık: Kazıdıkça daha büyükleri çıkıyor

Bir ilimizde daha heyecanlandıran keşif! Tam 7 bin 450 yıllık: Kazıdıkça daha büyükleri çıkıyor

Kapadokya​ bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Ürgüp​ ilçesinde kazı çalışmaları sürüyor. Osmanlı döneminden kalma 450 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen tünellerin tekrar temizlenip turizme kazandırılacağı belirtiliyor.

Tünellerde inceleme yapan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, tünellerin 2017 yılında belediye tarafından yapılan bir çalışma sırasında meydana gelen göçük sonrası ortaya çıktığını söyledi.

HEP RİVAYET OLARAK KALIYORDU

Ürgüp‘ün su ihtiyacını karşılamak üzere Osmanlı döneminde yapıldığı söylenen üç tünelin olduğunu belirten Ertuğrul Bul, tünellerin Üç Güzeller mevkiinin altından Ürgüp’e geldiğinin rivayet edildiğini söyledi.

Ertuğrul Bul, ''Eski Ürgüplüler tarafından uzun zamandır bu tünellerin varlığı anlatılırdı. Hatta nerelerden geçtiği de söylenirdi. Zaman zaman Ürgüp’ün içinde ufak tefek göçükler oldu. Bu göçüklerde bu tünelin varlığı da iyice ortaya çıkmıştı. Biz bunu hiç böyle belgeleyememiş ve fotoğraflarını görmemiştik, bu durum hep rivayet olarak kalıyordu. Özetle kemerli olan ve şu an içine bulunduğumuz kemerli olan kısmı, mağara grubu ve bilim adamları ile birlikte keşfedelim ve tekrar ortaya çıkaralım istedik.'' dedi.

2017 YILINDA BULUNDU

Başkan Bul, tünellerin varlığının 2017 yılında ortaya çıktığını belirterek, ''Ürgüp’te turizmin artmasına katkı sağlamak için çalışır hale getirelim istiyoruz. Bu doğrultuda planlama yaptık. 2017 yılında bizim şimdi aşağı indiğimiz Dereler Mahallesi’nde bulunan çeşmemizin hemen yanında göçük olmuştu. O dönemde bu göçüğün altında bir oda olduğunu görmüştük ama kısmet bugüneymiş.'' şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, yapılacak çalışmalardan sonra tünelin turizme kazandırılacağını da söyledi.