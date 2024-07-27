Tam 3 bin 800 yıllık! Tarihe ışık tutan keşif!

27 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:49

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyünde bulunan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da (Samuha) kazı çalışmaları yeniden başladı.



Bir öğretmenin merakı sayesinde 1970'li yıllarda keşfedilen alanda kazı çalışmaları, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığında titizlikle yürütülüyor.

Tarihe ışık tutan bu Hitit şehrinde 19 yıllık kazı çalışmalarında 100 ‘den fazla dini içerikle tablet bulundu. Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında inançlar tarihine ışık tutacak yeni bir tablet parçası daha gün yüzüne çıktı. Bulunan tablet parçasında Hitit tanrıçası İştar için düzenlenen bir bayram töreni tasvir ediliyor.

İstanbul Üniversitesi Hititoloji Anabilim Dalı Başkanı Hititolog Prof. Dr. Hasan Peker'in değerlendirmesine göre tablette; tanrıça heykeline yapılan içki, kurban gibi çeşitli sunumlar belirtiliyor. Kazıda bulunan objeler, Kayalıpınar'ın dini bir merkez olduğunu fikrini güçlendiriyor. Siyasi içerikli objelere rastlanılmayan Kayalıpınar'ın dini ritüellerin gerçekleştirildiği bir yer olduğu düşünülüyor.

"100'DEN FAZLA TABLET PARÇASI BULUNDU"

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner, Kayalıpınar'da 100'den fazla dini içerikli tablet parçası bulduklarını belirterek, “Tapınak olarak düşündüğümüz yapının kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Birkaç gün önce burada bir tablet parçası bulundu. Tabletin içeriğiyse Hititolog Prof. Dr. Hasan Peker'e göre bir bayram tasviri ve tanrıça İştar için yapılan bayram tasvirinden bahsediliyor. Bu da bu bölgede bulunduğu için burada ki fikrimizi desteklemektedir. Kayalıpınar'da şuana kadar 100'den fazla tablet parçası bulundu. Hepsi dini içerikli. Şuana kadar siyasi içerikli herhangi bir tablet bulunmamıştır. Belki ileride bulunulacaktır. Onun dışında burada kraliyet ailesine ve değişik memurlara ait mühür baskıları bulunuyor” dedi.

"ÇOK KÜÇÜK BİR PARÇA AMA İÇERİĞİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Bulunan tablet parçasının içerik açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Maner, “Birkaç gün önce burada bulunan tablet parçası ise tanrıça İştar'ın kabartmasına yapılan sunumlarla ilgili. Çok küçük bir parça ama içeriği oldukça önemli. Şuana kadar Kayalıpınar'da bulunan yapılar idari yapılar. Ancak henüz bir dini yapı bulunmamıştır. Bulduğumuz tablet parçaları olsun mühürler olsun buranın bir tapınak alanı olduğunu destekliyor. Tablette farklı içki sunumlarından bahsedilmektedir.

Ayrıca tanrıça için kurban sunumlarından bahsedilmektedir. Tanrıçanın heykelinin önünde de farklı sunumlardan bahsedilmektedir. Dolayısıyla büyük ihtimalle Samuha ve İştar için yapılan bir bayram tasviri olduğu düşünülmektedir. Bu da oldukça önemli” diye konuştu.