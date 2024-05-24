Tarih gün yüzüne çıkıyor: M.Ö 2'nci yüzyıldan kalma ilham perisi
Antalya'nın açık hava müzeleri arasında yer alan Side Antik Kenti'ndeki anıtsal çeşme restorasyonu sırasında, milattan önce 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, mitolojik ilham perisi Kalliope'nin ismi ve resminin yer aldığı mozaik zemin bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde 2023 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ederken, yeni keşifler ve bulgular gün ışığına çıkıyor.
ÖNEMLİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI
Side Antik Kenti kent kapısı ve kara surlarının ardında yer alan Anıtsal Çeşme bölgesinde devam eden restorasyon ve arkeolojik çalışmalarda bulgular ortaya çıktı. Anıtsal Çeşme'nin arkasındaki su kemerlerinin keşfiyle genişletilen kazı alanında, şairlere ilham kaynağı olan epik şiirin esin perisi Kalliope'nin betimlendiği bir mozaik zemin bulundu.
SIRLAR AÇIĞA ÇIKACAK
Ayrıca mozaik zeminin bulunduğu alandaki duvarlarda, dönemin estetik anlayışını ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren freskler de keşfedildi. Bulunan mozaik zemin, Side Antik Kenti'nin tarihine dair yeni bilgiler sunarken, bölgedeki arkeolojik çalışmaların daha pek çok sırrı açığa çıkaracağına dair umutları güçlendirdi.