Tarih gün yüzüne çıkıyor: M.Ö 2'nci yüzyıldan kalma ilham perisi

24 May 2024 16:52 - Güncelleme : 24 May 2024 17:11

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde 2023 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ederken, yeni keşifler ve bulgular gün ışığına çıkıyor.

ÖNEMLİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Side Antik Kenti kent kapısı ve kara surlarının ardında yer alan Anıtsal Çeşme bölgesinde devam eden restorasyon ve arkeolojik çalışmalarda bulgular ortaya çıktı. Anıtsal Çeşme'nin arkasındaki su kemerlerinin keşfiyle genişletilen kazı alanında, şairlere ilham kaynağı olan epik şiirin esin perisi Kalliope'nin betimlendiği bir mozaik zemin bulundu.

SIRLAR AÇIĞA ÇIKACAK

Ayrıca mozaik zeminin bulunduğu alandaki duvarlarda, dönemin estetik anlayışını ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren freskler de keşfedildi. Bulunan mozaik zemin, Side Antik Kenti'nin tarihine dair yeni bilgiler sunarken, bölgedeki arkeolojik çalışmaların daha pek çok sırrı açığa çıkaracağına dair umutları güçlendirdi.