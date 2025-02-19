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 | Sule Altinel

Tarihe ışık tutan keşif! Mısır'da son firavun mezarı bulundu: Tam 3 bin 500 yıllık!

Mısır, ülkenin güney kesimindeki Luksor kentinde, 18. Firavun Hanedanlığı (yaklaşık Milattan Önce 1550/1549-1292) krallarına ait son firavun mezarının keşfedildiğini duyurdu.

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Tarihe ışık tutan keşif! Mısır'da son firavun mezarı bulundu: Tam 3 bin 500 yıllık!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 06:43

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eski Eserler Yüksek Konseyi ile Yeni Devlet Araştırma Kurumu arasındaki Mısır-İngiliz ortak arkeolojik misyonunun, Kral 2. Thutmose'un (Milattan Önce 1493-1481) 3 bin 500 yıl öncesine ait mezarını ortaya çıkarmayı başardığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, bunun, "Mısır'daki Onsekizinci Hanedanlığın (yaklaşık Milattan Önce 1550/1549-1292) krallarının son kayıp mezarı" olduğu kaydedildi.

Ayrıca mezarın Luksor şehrinin batısında, Krallar Vadisi'nin yaklaşık 2,4 kilometre batısında, Taybe Dağı'ndaki bir bölgede 2022 yılında girişi ve ana geçidi bulunan bir mezarın kazıları ve arkeolojik çalışmaları sırasında bulunduğu ifade edildi.

1922'DEN SONRA BİR İLK!

Bakanlığın açıklamasında ifadelerine yer verilen Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bunun "Kral Tutankhamun'un mezarının 1922'de keşfedilmesinden bu yana bulunan ilk kraliyet mezarı" olduğunu belirtti.

SON YILLARIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Halid de mezarda bulunan kapların bazı kısımlarında Kral 2. Thutmose'un adının yanı sıra eşi Hatşepsut'un adını taşıyan yazıtlar bulunduğunu ve bunun da mezarın sahibinin kimliğini doğruladığını kaydetti. Halid, bu keşfi "son yılların en önemli arkeolojik keşiflerinden biri" olarak nitelendirdi.

Eski Eserler Yüksek Konseyi Eski Eserler Sektör Başkanı ve Mısır tarafının misyon başkanı Muhammed Abdulbedii ise "kralın ölümünden kısa bir süre sonra su baskınlarına maruz kalması dolayısıyla" mezarın kötü bir durumda bulunduğunu söyledi.

Abdulbedii, ön çalışmaların, mezarın temel içeriğinin eski Mısır döneminde su baskınlarına maruz kaldıktan sonra başka bir yere taşındığını gösterdiğini ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

FİRAVUN KİME DENİR?
Firavun Antik Mısır'da hükümdarlara verilen isim. "Büyük Ev, Saray" anlamını taşıyan kelime daha sonraları hükümdardan bahsetmek şeklini almıştır. Firavunlar aynı zamanda tanrı Horus'un yeryüzündeki simgesi ve beşinci hanedandan sonra da güneş tanrısı Ra'nın oğlu olarak da kabul ediliyordu.
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