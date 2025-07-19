Tarihi başarı! 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi: Marcus Aurelius Ankara'da

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait olduğu belirlenen bronz heykel ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

HEYKEL 65 YIL SONRA TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

MS 2. yüzyıla tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, 65 yıl sonra ABD’den Türkiye’ye iade edildi. Diplomasi, hukuk ve bilimsel kanıtlarla yürütülen süreç; kültürel mirasın korunmasında tarihi bir başarı oldu.

Son olarak ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel için Bakanlığın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti.

ANKARA'DA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin, yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmalar sonucunda ait olduğu topraklara geri getirilmesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Uzun soluklu bir mücadeleydi. Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık…” dedi. Eser, kısa süre içinde Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.