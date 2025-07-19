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Kültür - Sanat
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 | Murat Makas

Tarihi başarı! 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi: Marcus Aurelius Ankara'da

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait olduğu belirlenen heykel 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi. Kültürel mirasın korunmasında tarihi başarı elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy sürece ilişkin konuştu.

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Tarihi başarı! 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi: Marcus Aurelius Ankara'da
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:32

'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait olduğu belirlenen bronz heykel ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Tarihi başarı! 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi: Marcus Aurelius Ankara'da

HEYKEL 65 YIL SONRA TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

MS 2. yüzyıla tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, 65 yıl sonra ABD’den Türkiye’ye edildi. Diplomasi, hukuk ve bilimsel kanıtlarla yürütülen süreç; kültürel mirasın korunmasında tarihi bir başarı oldu.

Tarihi başarı! 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi: Marcus Aurelius Ankara'da

Son olarak ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel için Bakanlığın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti.

Tarihi başarı! 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi: Marcus Aurelius Ankara'da

ANKARA'DA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin, yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmalar sonucunda ait olduğu topraklara geri getirilmesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı.

Tarihi başarı! 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi: Marcus Aurelius Ankara'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Uzun soluklu bir mücadeleydi. Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık…” dedi. Eser, kısa süre içinde Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

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ETİKETLER
#türkiye
#kaçak kazı
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#Marcus Aurelius
#Roma İmparatoru
#Bronz Heykel
#Kültürel Miras
#Kültür - Sanat
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