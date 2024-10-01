Tepki çeken olay! 2 bin yıllık anıt defineciler tarafından dinamitle patlatıldı

01 Ekim 2024 13:51 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:52

Osmaniye'de tarihi Çem Kalesi ören yerinde bulunan ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen anıt definecilerin saldırısına uğradı. Roma veya Frigya dönemine ait olduğu söylenen anıt dinamitle patlatıldı. Kale içerisinde birçok noktada kaçak kazılarla açılmış çukurlar da bulunuyor.

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Osmaniye​'de Sumbas ilçesinde bulunan Cem Kalesi’nin bir bölümü defineciler tarafından tahrip edildi. Mehmetli beldesi sınırları içerisinde bulunan ve oldukça dik bir yamaca kurulu Çem Kalesi'nin içi ve çevresinde bulunan ören yeri defineciler tarafından dinamitle patlatıldı.

ROMA VE FRİGYA DÖNEMİNE AİT

Kale içerisinde birçok noktada kaçak kazı yapanlar tarafından açılmış çukurların yanı sıra kaleye yaklaşık 500 metre mefasede bulunan ve bilim insanları tarafından Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt karot diye tabir edilen aletle delinmek suretiyle içerisine dinamit lokumları yerleştirilerek patlatılmış olarak bulundu.

GÜVENLİK AÇIĞI VAR

Bölgede herhangi bir kazı çalışması veya güvenlik tedbiri olmadığını dile getiren Mehmetli Beldesi Belediyesi Meclis üyesi Ertuğrul Aktaş, "Bulunduğumuz yer itibarıyla Çem Kalesi bizim tarihi zenginliğimiz. Buraların daha iyi muhafaza edilmesi için buralarda atıl durumdan vazgeçip mümkünse restorasyon yapılması için girişimlerimiz var. Burada bir güvenlik açığı var. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yardım istememizin asıl amacı buraların turizme açılabilmesi için en azından kaçak kazıları önleyip burayı güvenli hale getirip buraya ziyarete gelenlere açılması lazım. Burası Çukurova'nın gözde yerlerinden bir tanesi" dedi.