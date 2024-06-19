Ters Yüz 2 adım adım yeni rekorlara koşuyor!

19 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:40

Disney ve Pixar imzalı Ters Yüz 2, 14 Haziran'da vizyona girdi ve büyük ses getirdi. Animasyon türündeki filmin, bu yazın en çok kazanan filmi olacağı tahmin ediliyor.

AÇILIŞ HAFTASINDA REKOR HASILAT

2015 yapımı Ters Yüz'ün devam filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolarlık hasılatla rekora ulaştı. Pixar, pandeminin de etkisiyle son yıllarda gişede beklediği başarıya ulaşamamıştı, ancak değiştirdiği stratejisiyle bu durumu tersine çevirmeyi başardı.

PARLAK GÜNLERİNE GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI

Ünlü stüdyo, nostaljik bir hamleyle eski hikayelerine dönüş yaptı ve bunun olumlu sonuçlarını gördü. Şirket, 2015 yılında vizyona giren Ters Yüz'ün devam filmi ile yeniden gişedeki parlak günlerine dönmeyi başardı.

Bir çocuğun zihninde geçen ve duygulara odaklanan filmin devamı olan Ters Yüz 2, ABD'deki açılış hafta sonunda 155 milyon dolar hasılat yaparak 2024'ün en iyi gişe açılışı oldu.