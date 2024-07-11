'Ters Yüz 2' sinema sektörünü altüst etti! Firmanın çok kazanan filmi oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Beyazperde
11 Temmuz 2024 22:57 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 23:00
Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de severek izlediği Pixar yapımı 'Ters Yüz 2' filmi rekorları alt üst etti. Pixar tarihindeki en çok kazanan yapımı olan filmin toplam hasılatı 1.25 milyar dolara ulaştı.
Pixar animasyon stüdyosunun yeni filmi "Ters Yüz 2" (Inside Out 2), Haziran ortasında gösterime girdi ve 2024 yılında dünya genelinde bir milyar dolar hasılat sınırını aşan ilk film oldu.
HASILAT REKORU KIRDI
"Ters Yüz 2", toplamda 1.25 milyar dolar hasılat elde ederek Pixar animasyon şirketinin en çok kazanan filmi olma unvanını kazandı. Bu başarıyla, daha önce 1.24 milyar dolar kazanç sağlayarak rekoru elinde bulunduran "İnanılmaz Aile 2"yi geride bıraktı.
Beyazperde'nin haberine göre, "Ters Yüz 2" şu anda "Karlar Ülkesi" (1.29 milyar dolar), “Süper Mario Kardeşler Filmi” (1.36 milyar dolar) ve "Karlar Ülkesi 2" (1.45 milyar dolar) filmlerinin ardından tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dördüncü animasyon filmi olarak yerini aldı.
Kaynak: Beyazperde