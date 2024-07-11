'Ters Yüz 2' sinema sektörünü altüst etti! Firmanın çok kazanan filmi oldu

11 Temmuz 2024 22:57 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 23:00

1 milyar dolar hasılata ulaşan Ters Yüz 2'nin ilk filmi 2015 yılında çıktı

1 milyar dolar hasılata ulaşan Ters Yüz 2'nin ilk filmi 2015 yılında çıktı

14 Haziran'da vizyona giren Ters Yüz 2 filminin bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor

14 Haziran'da vizyona giren Ters Yüz 2 filminin bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor

Pixar animasyon stüdyosunun yeni filmi "Ters Yüz 2" (Inside Out 2), Haziran ortasında gösterime girdi ve 2024 yılında dünya genelinde bir milyar dolar hasılat sınırını aşan ilk film oldu.

HASILAT REKORU KIRDI

"Ters Yüz 2", toplamda 1.25 milyar dolar hasılat elde ederek Pixar animasyon şirketinin en çok kazanan filmi olma unvanını kazandı. Bu başarıyla, daha önce 1.24 milyar dolar kazanç sağlayarak rekoru elinde bulunduran "İnanılmaz Aile 2"yi geride bıraktı.

Beyazperde'nin haberine göre, "Ters Yüz 2" şu anda "Karlar Ülkesi" (1.29 milyar dolar), “Süper Mario Kardeşler Filmi” (1.36 milyar dolar) ve "Karlar Ülkesi 2" (1.45 milyar dolar) filmlerinin ardından tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dördüncü animasyon filmi olarak yerini aldı.