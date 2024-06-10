TGRT Haber'de Çözen Kazanır’a katıl iPhone 15'i kaçırma!

10 Haziran 2024 20:57 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:09

Alper Altun'un sunumuyla hafta içi her akşam TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Çözen Kazanır" programı, izleyicilere hem bilgi hem de eğlence dolu anlar yaşatıyor. Çözen Kazanır, izleyicilerin evlerinden katılabildiği, tamamen interaktif bir yarışma programı. 5 bin TL'lik hediye çekilişinden iPhone 15'e kadar birçok büyük ödül programda yer alıyor.

Yarışmada sorulan sorular bilgiye dayalı ve farklı kategorileri kapsıyor. Programa katılmak için sadece bir akıllı telefon, bilgisayar veya tablet yeterli. Alper Altun'un enerjik ve eğlenceli sunumu programa keyif katıyor.

ÇÖZEN KAZANIR'A NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

TGRT Haber'in resmi yarışma sitesine gidin. Telefon numaranız, e-posta adresiniz veya Google hesabınız ile giriş yapın. Yarışmanın başlamasını bekleyin. Yarışma başladığında Alper Altun tarafından sorulan soruları telefon, bilgisayar veya tabletinizden yanıtlayın.

ÇÖZEN KAZANIR'DA İPHONE 15 VAR

Çözen Kazanır'da spor yorumcuları Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar ve Ali Naci Küçük de konuk olacak. 30 dakika süren programda 15 soru yer alıyor. Sorulara en hızlı bir şekilde doğru cevabı veren yarışmacı en fazla puanı alıyor. Her soru için yarışmacılara 5 saniye süre hakkı tanınıyor.

Yarışmanın sonunda en çok puan toplayan ise sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Yarışmaya 1. sorudan yetişemeyen izleyiciler ise 2, 3 veya 4. sorulardan da katılım sağlayabilecek. 10 Haziran Pazartesi (bugün) Çözen Kazanır'ı kazanan değerli izleyicimiz iPhone 15'in sahibi olacak.