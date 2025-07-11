Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tokat’ın tarihini şekillendirecek ilginç keşif! Üzerindeki yazıda her şey ortaya çıktı

Anadolu'nun en köklü şehirlerinden Tokat'ta ilginç bir keşfe imza atıldı. Yapılan kaçak kazılarda bir mozaik ele geçirildi. Uzmanlar incelemeler sonucu mozaikle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 14:02

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türk topraklarında tarihe ışık tutan yeni arkeolojik bulgular ortaya çıkıyor. ’ın ilçesinde yapılan kaçak kazılar sonucu bir gün yüzüne çıktı. Uzmanlar mozak ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak ‘’Roma dönemine ait kamu binası kalıntısı’’ diyor.

Tokat’ın tarihini şekillendirecek ilginç keşif! Üzerindeki yazıda her şey ortaya çıktı

Mozaikte kullanılan yeşil, sarı, mavi ve beyaz renkli işlemeler ile üzerindeki yazıda geçen "bolluk, bereket, refah ve huzur" ifadeleri, bu alanın kamusal bir yapı olduğunu düşündürüyor. Yapılan kurtarma kazısı çalışmalarında bulunan mozaiğin tente ve muşamba ile kapatılması dikkatlerden kaçmadı.

MOZAİK DEĞERLENDİRMESİ

Mozaik hakkında bilgiler veren Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi görevlisi arkeolog Halis Alıcı şu bilgileri verdi:

"Tokat'ın geçmişine baktığımızda Hititler, Frigler burada yerleşimlerde bulunmuşlar. Yerleşim açısından baktığımızda sonrasında Roma da buraya geliyor. Birçok kavmin yerleşim yaptığı kadim bir coğrafya olduğu için 900 bin yıllık bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla birçok kavme ait buluntu ve kalıntıları biliyoruz. Erbaa Horoztepe olsun, Maşat höyük olsun. Buralarda yapılan çalışmalarda binlerce yıllık kalıntıları bulmuştuk. Bunun akabinde değerlendirdiğimizde Zile'de de kaçak kazı neticesinde ortaya çıkan mozaiği ele aldığımız zaman yine Roma dönemine güzel bir atıfta bulunuyor. Burayı da baz aldığımızda yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen görüntülerden gördüğüm kadarıyla kendi uzmanlığıma göre şöyle değerlendirebilirim.

Tokat’ın tarihini şekillendirecek ilginç keşif! Üzerindeki yazıda her şey ortaya çıktı

SARAYLARDA KULLANILDI

Kamu binasına ait bir alan olduğunu düşünebiliriz. Genelde bu tür mozaik resimleri kamu binalarında kullanılır. Yine bu mozaik resmin üzerinde bulunan yazıda bolluk, bereket, refah ve huzur anlamlarında kullanılıyor. Mozaiği renkler açısından değerlendirdiğimizde de yeşil, sarı, mavi ve beyaz renklerinde seramik gibi işlemeler yapılmış. Bunlar da bize orta ve geç Roma yani milattan önce 400'ler ve sonrasına götürüyor. Roma'da asker alım merkezleri, sağlık tesisleri, politikacıların toplandığı birtakım tesisler, lokaller ve bunun yanı sıra halkın sık sık kullandığı Pazar yerleri, meydanlar, çarşılar gibi günümüz tabiriyle kamusal alan olarak nitelendirebileceğimiz alanların tamamında bu tür mozaikleri görüyoruz. Bunun yanı sıra bazı önemli kişilerin, devlet saraylarının ya da komut kademesindeki önemli senatörlerin, önemli komutanların saraylarının kabul salonlarında da bu tür mozaikleri görüyoruz."

Tokat’ın tarihini şekillendirecek ilginç keşif! Üzerindeki yazıda her şey ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Göbeklitepe'den daha eski! Tüm tarihi değiştirecek keşif
Mersin'de 1600 yıllık ilginç keşif! Görüntüleri ortaya çıktı
ETİKETLER
#arkeoloji
#roma dönemi
#mozaik
#tokat
#Zile
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.