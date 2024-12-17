TRT Farsça Dijital Haber Platformu yayına başladı: Dünya nüfusunun yarısından fazlasına ana dillerinde hitap ediyoruz

17 Aralık 2024 22:55 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 22:59

TRT Farsça Dijital Haber Platformu yayına başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT Farsça Dijital Haber Platformu hakikate bağlılığımızın bir eseridir" dedi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise "Dünya nüfusunun yarısından fazlasına ana dillerinde hitap ediyoruz" ifadelerini kullandı...

TRT​, yabancı dillerdeki yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Dünya genelinde Farsça konuşanları ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefi ile yayın hayatına başlayan yeni dijital haber platformu TRT Farsça’nın tanıtımı Ankara’da gerçekleştirildi.

Uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT; TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca, TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT Afrika ve TRT İspanyolca’dan sonra, Farsça konuşulan coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliklerini kapsamlı içerikleriyle öne çıkaracak TRT’nin dokuzuncu uluslararası dijital haber platformu TRT Farsça’yı hayata geçirdi. Tarafsız ve kapsamlı bir yaklaşım sergileyecek olan TRT Farsça, Farsça konuşulan coğrafyaların uluslararası alandaki karşılıklı anlayış ve etkileşimini teşvik edecek.

"TRT FARSİ ÜLKEMİZE HAYIRLAR GETİRSİN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"TRT Farsi ülkemize, bölgemize, insanlığa hayırlar getirsin. Hakikatin hizmetkarı olsun ve inşallah dünya barışına, istikrarına, huzuruna hizmet etsin. Sadi-i Şîrâzi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki ‘konuşulacak yerde susmak Insan ruhuna hediye edilir. Konuşulacak yerde konuşmak lazımdır. Eğer susarsak bu insana, insanın ruhuna zulümdür' Gerçekten de bugün hakikati gür sedayla haykırma vaktidir. Hakikati gür sedayla her platformda ortaya koyma vaktidir. Ne yazık ki bütün dünyada bir yandan hakikati gizlemeye çalışanlar diğer taraftan da hakikat söz konusu olduğunda susanlar var. Hakikat karşısında mutlak suretle biz ne olursa olsun hakikatin yanında yer almalı ve hakikati ortadan kaldırma girişimlerine karşı var gücümüzle mücadele etmeliyiz."

"SES GETİREN YAYIN VE İÇERİKLERE İMZA ATIYORUZ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise yaptığı konuşmada, TRT'nin uluslararası yayın ağını genişletme çabalarını büyük bir gayretle sürdüreceklerini belirterek, "TRT World ve TRT Arabi televizyon kanallarımız ve dijital haber platformlarımızla ses getiren yayın ve içeriklere imza atıyoruz. Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolcanın yanı sıra Balkan ve Afrika dillerindeki dijital haber platformlarımızla da uluslararası yayıncılıkta güçlü bir varlık gösteriyoruz. 41 dil ve lehçede yayın yapan Türkiye'nin Sesi Radyolarımızla geniş bir coğrafyaya kendi dillerinde sesleniyoruz. Ve bugün, uluslararası yayın ailemize, yeni ve çok önemli bir üye daha ekliyoruz" ifadelerini kullandı.