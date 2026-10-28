Tarihi Kaleiçi sokaklarından antik kentlerine, Akdeniz'in eşsiz kıyılarından Toroslar'ın köklü kültürel mirasına uzanan zenginliğiyle Antalya, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

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HABERİN ÖZETİ Turizm başkentinde kültür, sanat ve gastronomi rüzgârı: Antalya Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne kapılarını açıyor Antalya, 31 Ekim-8 Kasım 2026 tarihleri arasında konserler, sergiler, tiyatro, gastronomi ve arkeoloji etkinliklerini içeren Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Şef Mehmet Akdağ ev sahipliğinde Michelin ödüllü şeflerin de katılacağı gastronomi rotaları düzenlenecek ve 40'tan fazla Lezzet Noktası ziyaret edilecek. Konyaaltı Beach Park'ta dokuz gün boyunca Murat Boz, Sefo, Ebru Yaşar ve Demet Akalın gibi sanatçıların yer aldığı ücretsiz konserler verilecek. Dokumapark Modern Sanat Galerisi'nde Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel hazırlanan sergi dahil olmak üzere kentin pek çok noktasında çeşitli sergiler açılacak. Aspendos, Perge, Side ve Patara gibi antik kentlerde uzmanlar ve kazı başkanları eşliğinde Geleceğe Miras Projesi çalışmalarını da içeren özel geziler ve anlatımlar düzenlenecek. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde opera, bale ve tiyatro gösterileri sahnelenirken, Konyaaltı Beach Park'ta kurulacak Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Antalya, yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz’in de en önemli turizm merkezlerinden biri. Ancak Antalya’yı özel kılan, eşsiz kıyıları ve doğal güzelliklerinin ötesinde, binlerce yıllık medeniyet birikimini bugün hala yaşatıyor olmasıdır. Aspendos’un görkemli tiyatrosundan Perge’nin anıtsal yapılarına, Side’nin tarihi dokusundan Patara’nın arkeolojik zenginliğine, Kaleiçi’nin dar sokaklarından Toroslar’ın köklü Yörük kültürüne kadar Antalya, her köşesinde farklı bir hikâye barındırıyor. Bizim hedefimiz, bu eşsiz birikimi koruyarak geleceğe taşırken Antalya’nın turizmdeki güçlü konumunu kültür, sanat ve gastronomiyle daha da pekiştirmek.

Antalya, kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentlerimizde yürüttüğümüz kazı, koruma ve restorasyon çalışmalarıyla geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni de bu anlayışın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü kültürel mirasımızın yalnızca korunan değil, toplumun her kesimi tarafından tanınan, deneyimlenen ve yaşatılan bir değer olmasını istiyoruz.

Kültür turizminin gelişmesi, turizm hareketliliğinin çeşitlenmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi açısından Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi organizasyonların önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Antalya’nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde kültürü, sanatı, tarihi ve gastronomisiyle öne çıkan bir destinasyon olmasını önemsiyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu hedefimize katkı sağlayan önemli organizasyonlarımızdan biri. Tüm Antalyalıları ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizi bu büyük kültür ve sanat buluşmasına davet ediyorum.” dedi.

ANTALYA’NIN GASTRONOMİ ROTASI TOROSLAR’DAN AKDENİZ KIYILARINA UZANACAK

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Mehmet Akdağ ev sahipliği yapacak. 2 Michelin yıldızlı Şef Ozan Kumbasar, Michelin Bib Gourmand Ödüllü Şef Vedat Başaran, Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Claudio Chinali, Şef Bahtiyar Büyükduman, Yemek Kültürü Yazarı Aylin Öney Tan ile Şef Mutlu Şevket Yılmaz ise konuk olarak yer alacak. 31 Ekim–2 Kasım 2026 tarihleri arasında Şef Mehmet Akdağ’ın ev sahipliğinde Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş’ı kapsayan gastronomi rotası düzenlenecek. Manavgat ve Alanya rotasına ise Şef Mehmet Akdağ ile gastronomi yazarı Ebru Erke birlikte ev sahipliği yapacak. Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Antalya’ya özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Akdeniz’in taze sebzeleri, narenciyesi ve deniz ürünleriyle Toroslar’ın köklü Yörük kültürünün buluştuğu Antalya mutfağı; zeytinyağlılar, yabani otlar, bakliyat ve tahıl yemeklerinden oluşan zengin bir gastronomi mirasını yansıtıyor. Kıyı kesimlerinde balık ve deniz ürünleri, iç kesimlerde ise et ve hamur işleri öne çıkarken, kuşaktan kuşağa aktarılan yöresel tarifler kentin mutfak kültürünün temel unsurları arasında yer alıyor. Tahinli Antalya piyazı, şiş köfte, hibeş, Alanya’nın gülüklü çorbası ve serpme böreği bölgenin özgün lezzetlerini ortaya koyarken, tahinli kabak tatlısı, turunç reçeli ve yerel turunçgiller Antalya’nın köklü sofra kültürünü tamamlıyor.

Antalya’nın gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 40’tan fazla Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Muratpaşa ve Konyaaltı başta olmak üzere Kepez, Manavgat, Serik, Alanya, Kemer, Kaş ve Finike’ye uzanan gastronomi rotasında; tahinli piyaz, şiş köfte, oğlak tandır, börek ve kabak tatlısı gibi yöresel lezzetleri sunan işletmelerin yanı sıra balık ve deniz ürünleri restoranları, ev yemekleri lokantaları, dünya mutfaklarından örnekler sunan işletmeler ve şef restoranları da yer alacak. Geleneksel esnaf sofralarından çağdaş restoranlara uzanan seçki, Antalya’nın zengin mutfak mirasını ve gastronomi deneyiminin çeşitliliğini festival ziyaretçileriyle buluşturacak.

ANTALYA’DA DOKUZ GÜN BOYUNCA MÜZİK RÜZGARI ESECEK

Antalya’da festival akşamları Türkiye’nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Konyaaltı Beach Park’ta gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, dokuz gün boyunca Murat Boz, Özcan Deniz, Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun Antalyalı müzikseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca 40’ıncı Komando Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı, farklı müzik türlerinden oluşan repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

ANTALYA’NIN KÜLTÜREL MİRASI SERGİLERLE GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin farklı müze, galeri ve kültür merkezlerinde çok sayıda sergi sanatseverlerle buluşacak. “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Antalya” ve

“Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri”, “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin sergi programında “ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu”, “Belleğin İzleri 2”, “Benden İçeri”, “Doğanın Hafızası”, “Kumdan İzler”, “Zamanın Sessiz Tanıkları”, “Surdaki İzler” ve “Motiflerin Neon Yolculuğu” gibi farklı disiplinlerden eserler de yer alacak.

Antalya’nın tarihi Kaleiçi sokaklarından Hadrian Kapısı’na, Antalya Oyuncak Müzesi’nden Akdeniz Üniversitesi’ne uzanan farklı mekanlarda “Aşina Kam”, “Aidiyet”, “Antalya Minyatürleri”, “Akdeniz’den Esintiler”, “Antik İzler”, “Kasım’da Art” ve “Geleneksel Kıyafetli Dünya Bebekleri” sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel hazırlanan “103 Eser Cumhuriyet Sergisi” ise Dokumapark Modern Sanat Galerisi’nde 54 sanatçının 103 eserini bir araya getirecek.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE ANTALYA’NIN ANTİK KENTLERİ KEŞFEDİLECEK

Antalya’nın binlerce yıllık arkeolojik mirası, festival kapsamında düzenlenecek özel gezilerle ziyaretçilere tanıtılacak. Aspendos, Perge, Side, Phaselis, Sillyon, Syedra ve Termessos antik kentlerinde gerçekleştirilecek programlarda, tarihi yapılar, arkeolojik buluntular ve devam eden kazı çalışmaları ele alınacak.

Kazı başkanları ve uzmanların rehberliğinde düzenlenecek gezilerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazı, koruma ve restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verilecek. Festival programında ayrıca Patara, Myra ve Andriake antik kentlerinin kültürel mirasına yönelik anlatım etkinlikleri yer alacak.

GELENEKSEL SANATLAR ANTALYA’DA YENİDEN HAYAT BULACAK

Antalya Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatları yaşatmaya yönelik atölye, sergi ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında ebru, tezhip, minyatür, çini, keçe, ahşap oyma, çömlekçilik, filografi ve kat’ı sanatları uygulamalı olarak tanıtılacak.

“Yaşayan Miras Söyleşisi: Düğmeli Evler” programında Antalya’nın geleneksel mimarisi ele alınırken, Hadrian Kapısı’nda “Geleneksel Ebru Sanatı Sergisi ve Çalıştayı”, Karatay Medresesi’nde ise “Kâğıttan Çiçekler” etkinliği gerçekleştirilecek.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Kemha-i Antali” sergisi, Selçuklu dönemine uzanan dokuma mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. “Doğanın Kabuğunda” adlı COP31 temalı sergi ve atık cam, kumaş ve kağıt atölyeleriyle sürdürülebilirlik ve sıfır atık farkındalığına dikkat çekilecek.

OPERA, BALE VE TİYATRO’DAN GÜÇLÜ BİR SAHNE PROGRAMI ANTALYA SAHNELERİNDE

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Haşim İşcan Kültür Merkezi, opera, bale ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Anna Karenina”, “Attila”, “Barok Rüyası” ve “Carmina Burana” sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin tiyatro programında “Buzlar Çözülmeden” adlı oyun yer alırken, çocuklara yönelik sahne sanatları etkinliklerinde “Dino Ormanı”, “Elsa Çocuk Müzikali”, “Arı Maya”, “Bremen Mızıkacıları” ve “Küçük Ejderha Lili” gibi yapımlar minik izleyicilerle buluşacak.

ÇOCUKLAR KÜLTÜR VE SANATLA DOLU BİR DOKUZ GÜN YAŞAYACAK

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Konyaaltı Beach Park’ta kurulacak Çocuk Köyü, festival boyunca çocukları oyun, eğlence ve yaratıcılığı bir araya getiren etkinliklerle ağırlayacak. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu çocuklara farklı deneyimler sunacak. Karaoke Karavan etkinliğinde ise çocuklar sevdikleri şarkıları seslendirme fırsatı bulacak.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek “Şakacı Bulut Çocuklarla Buluşuyor”, “Kapağın Altındaki Kahramanlar”, “İletişim Oyunları”, “Kültür Yolunda Bir Hayal, Bir Yol, Bir Gelecek” ve “Engelsiz Düşler: Birlikte Masal Yolculuğu” etkinlikleriyle çocukların yaratıcılık, iletişim ve sosyal becerileri desteklenecek.

Fotoğraf meraklıları ise festivalin açılış gününde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek FotoMaraton Antalya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kendi objektiflerinden kayıt altına alacak.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 31 Ekim-8 Kasım 2026 tarihleri arasında konserlerden sergilere, opera ve bale gösterilerinden tiyatroya, geleneksel sanat atölyelerinden arkeoloji gezilerine, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına uzanan kapsamlı içeriğiyle Antalya’nın tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini dokuz gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.