Türk dönem dizileri sayesinde üretildi, satışlar patladı! Orta Doğu ülkeleri TL veya Dolar ile alıyor

08 May 2024 15:43 - Güncelleme : 08 May 2024 15:44

Alparslan Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerin Türkiye’de çıkış yakalamasının ardından Orta Doğu ülkeleri ilgi göstermeye başladı. Bazı Türk dönem dizileri Orta Doğu ülkelerinde ses getirdi. Diriliş Ertuğrul ile başlayan serüven farklı liderleri ve tarihi olayları konu alan dizilerle devam etti. Bu sayede dizilerde kullanılan sanat odaklı kostüm, eşyalar, silahların orijinaline benzeri yapılarak satışlar patladı.

Osmanlı döneminde orduya kılıç üreten sanayi şehri Bursa’da, ateşli silahların yaygınlaşması ile kılıç üretimi bitme noktasına gelmişti. Orta doğuda Türk dönem dizilerinin popüler hale gelmesi ile birlikte kılıç, rağbet görmeye başladı. Bursa’da yaşayan kılıç ustası Aziz Şen, Osmanlı kılıçlarının yeniden popülerleşmesi ile birlikte üretime hız verdi.

Fatih Sultan Mehmet, Ertuğrulgazi, gibi Osmanlı Devleti’nin kurucularının yanı sıra Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali gibi İslam dünyasının önemli isimlerinin kılıçlarının replikasını üreten Şen, Arap turistlerin siparişlerine yetişemediğini söyledi. Modeline göre kılıç fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini belirten Şen, 4 bin liradan 3 bin dolara kadar çıkabildiğini kaydetti.

DÜNYADA BİLMEYEN KALMADI

Bursa bıçağının ardından Bursa kılıcının da tüm dünyada ünlendiğini ifade eden kılıç ustası Aziz Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Bursa bıçağının kalitesini tüm dünya biliyor. Dönem dizilerinin ardından eski ustalarımızdan gördüğümüz işçiliği günümüz kılıçlarına da yansıttık. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasıyla Osmanlı’nın kama, hançer, bıçak ihtiyacının Bursalı ustalardan karşılandığını biliyoruz. Biz de bu ustalığı günümüz kılıçlarında kullanarak, geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an Bursa kılıcını dünyada bilmeyen kalmadı. Yurt dışından arayan bilgi almak isteyen birçok müşterimiz oluyor. Son günlerde en çok rağbet gören kılıçlarımızdan biri Osman Gazi kılıcı, dönem dizilerinden sonra oldukça popüler hale geldi. Osman Gazi kılıcının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet’in kılıcı da ilgi görüyor. Topkapı Sarayı’nda sergilenen kılıcın birebir aynısını üretiyoruz. Özel sipariş üzerine de kılıç yapabiliyoruz. Elimizden geldiğince Bursa kalitesini dünyaya tanıtıyoruz.”

TALEPLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Türk dizilerinin popülerliği ile birlikte taleplerin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Şen, “Hazreti Muhammed, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali’nin kılıçlarını da üretiyoruz. Tabii bunlar biraz maliyetli ürünler. Üzerinde hep altın işlemeler olduğu için müşterilere bazen pahalı gelebiliyor. Evin bir köşesinde dekoratif amaçlı kullanmak veya hediyelik için alınıyor. Arap ülkeleri yoğun ilgi gösteriyor. Ortadoğu’da Türk dönem dizilerinin büyük bir hayran kitlesi var. Tabii o izledikleri ürünlere de sahiplenmek istiyorlar. Telefon, internet veya mağazalarımıza gelerek bizden temin edebiliyorlar. Modellerine göre değişiklik gösterse de ortalama bir kılıç üretimi 1 haftayı buluyor. İlgi arttığı için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yine modellerine göre fiyatları değişiklik gösterebiliyor. 4 bin liradan başlayıp 3 bin dolara kadar olan kılıçlarımız var” şeklinde konuştu.