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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:19

Türk sinemasında festival yolculuğu: Vefa Geylani Yerel Hikâyeleri uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor

Türkiye’de bağımsız sinema üretimleri ve kısa filmlerin ulusal ve uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşması, genç yönetmen ve yapımcılar için yeni iş birliklerinin de önünü açıyor. Yapımcı Vefa Geylani de Türkiye’den çıkan özgün hikâyelerin uluslararası festival ve yapım ağlarında daha görünür hale gelmesi gerektiğini düşünen isimlerden biri.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Türk sinemasında festival yolculuğu: Vefa Geylani Yerel Hikâyeleri uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:19

Geylani’nin yapımcılık yaklaşımında, bir filmin yalnızca üretim sürecinin tamamlanması değil, doğru uluslararası platformlarla buluşturulması da önemli bir yer tutuyor. Özellikle bağımsız sinemada yapımcının rolünün finansman ve prodüksiyon organizasyonunun ötesine geçtiğini belirten Geylani, ’nin farklı bölgelerinden çıkan hikâyelerin uluslararası izleyici açısından güçlü bir karşılığı olabileceğine inanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Türk sinemasında festival yolculuğu: Vefa Geylani Yerel Hikâyeleri uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Yapımcı Geylani, bağımsız sinemada yerel hikâyelerin özgünlüklerini koruyarak doğru iş birlikleriyle uluslararası platformlara ve izleyicilere taşınmasını hedefliyor.
Geylani'nin ortak yapımcıları arasında yer aldığı, Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" (Almost Certainly False), 2025 Sundance Film Festivali'nin International Fiction bölümünde yarıştı ve Kuzey Amerika prömiyerini yaptı.
2025 Sundance kısa film programına yapılan 11 bini aşkın başvuru arasından 57 film seçildi.
Geylani, bağımsız sinemada yapımcının rolünün yalnızca finansman ve prodüksiyon organizasyonundan ibaret olmadığını, uluslararası iş birliklerini ve stratejileri de kapsaması gerektiğini belirtiyor.
Geylani'nin yeni hedefleri arasında Türkiye ile Avrupa ve ABD'deki sinema çevreleri arasında yeni ortak yapım ve proje geliştirme imkanları üzerinde çalışmak yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE’DEN SUNDANCE’E UZANAN BİR YAPIM

Geylani’nin ortak yapımcıları arasında yer aldığı, Cansu Baydar’ın yazıp yönettiği Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Almost Certainly False), bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Film, 2025 Sundance Film Festivali’nin resmi kısa film programına seçilerek International Fiction bölümünde yarıştı ve festival kapsamında Kuzey Amerika prömiyerini gerçekleştirdi. 2025 Sundance kısa film programına 11 bini aşkın başvuru arasından 57 film seçildi.

Neredeyse Kesinlikle Yanlış, Türkiye’de ve farklı uluslararası festivallerde de gösterilerek festival yolculuğunu sürdürdü. Filmin farklı ülkelerde izleyiciyle buluşması, Türkiye’de geliştirilen bağımsız yapımların yerel sınırların ötesine taşınabileceğini gösteren örneklerden biri oldu.

Türk sinemasında festival yolculuğu: Vefa Geylani Yerel Hikâyeleri uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor

 

“YEREL OLMAK ULUSLARARASI OLMAYA ENGEL DEĞİL”

Geylani’ye göre uluslararası alanda karşılık bulan yapımların ortak özelliklerinden biri, kendi coğrafyalarına ait hikâyeleri evrensel bir sinema diliyle anlatabilmeleri.

“Türkiye ve çevresindeki coğrafya, sinema açısından çok güçlü bir kültürel ve toplumsal birikime sahip. Bence önemli olan bu hikâyeleri uluslararası izleyici için değiştirmek değil; özgünlüklerini koruyarak doğru yapım ve iş birliği modelleriyle daha geniş bir alana taşıyabilmek. Yerel bir hikâyenin aynı zamanda uluslararası bir hikâye olabileceğine inanıyorum,” diyen Geylani, önümüzdeki dönemde de bu doğrultudaki projelerde yer almak istediğini ifade ediyor.

YAPIMCININ DEĞİŞEN ROLÜ

Bağımsız sinemada yapımcıların görev alanı da giderek daha çok uluslararası iş birliklerini kapsıyor. Finansman, ortak yapım modelleri, festival stratejisi ve farklı ülkelerden yaratıcı ekiplerin bir araya getirilmesi, bir projenin geliştirme aşamasından itibaren ele alınan konular arasında yer alıyor.

Geylani de yapımcılığı yalnızca bir filmin çekim sürecini organize eden bir pozisyon olarak görmüyor. Ona göre yapımcı, yönetmenin yaratıcı yaklaşımını korurken projenin hayata geçirilmesini sağlayacak finansal ve organizasyonel yapıyı oluşturmalı ve filmin ulusal sınırların dışında da karşılık bulabileceği alanları araştırmalı.

Bu yaklaşım, Geylani’nin geliştirmekte ve desteklemekte olduğu projelerde de kendisini gösteriyor. Türkiye’deki sinema üretimini farklı ülkelerdeki yaratıcı ve profesyonel ağlarla buluşturmayı hedefleyen Geylani, özellikle uluslararası ortak yapımların Türk sinemasının erişim alanını genişletmek açısından önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyor.

YENİ HEDEF: FARKLI COĞRAFYALAR ARASINDA YAPIM KÖPRÜLERİ KURMAK

Önümüzdeki dönemde uluslararası projelerdeki çalışmalarını genişletmeyi planlayan Geylani, Türkiye ile Avrupa ve ABD’deki sinema çevreleri arasında yeni ortak yapım ve proje geliştirme imkanları üzerinde çalışmayı hedefliyor.

Geylani’ye göre bunun temelinde yalnızca Türk yapımlarını yurt dışına taşımak değil, farklı ülkelerden sinemacıları aynı projeler etrafında bir araya getirmek bulunuyor.

“Sinema zaten sınırların ötesinde çalışan bir alan. Türkiye’den bir yönetmenin hikâyesi ABD’de veya Avrupa’da bir izleyiciye ulaşabiliyorsa, farklı ülkelerden yaratıcı insanların da aynı proje etrafında buluşabilmesi mümkün. Yapımcı olarak ilgilendiğim alanlardan biri tam olarak bu bağlantıları kurabilmek ve bağımsız projelerin uluslararası dolaşım alanını genişletmek,” diyor Geylani.

Türkiye’den çıkan bağımsız yapımların uluslararası festivallerde görünürlüğünün devam etmesi, yalnızca yönetmenler için değil, yapımcılar açısından da yeni çalışma modelleri ortaya çıkarıyor. Geylani de kariyerinin önümüzdeki döneminde, farklı kültürlerden gelen yaratıcı ekipleri bir araya getiren ve Türkiye’den çıkan hikâyelerin uluslararası izleyiciye ulaşmasına katkı sağlayan projelere odaklanmayı planlıyor.

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ETİKETLER
#Sundance Film Festivali
#Türkiye
#cansu baydar
#Geylani
#Neredeyse Kesinlikle Yanlış
#Kültür - Sanat
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