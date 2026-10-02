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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:51

Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kısa film, animasyon, senaryo yazımı ve proje geliştirme alanlarında 35 projeye daha 12 milyon 325 bin lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Bu dört alana ayrılan kaynağın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 49 artırıldığını belirten Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle birlikte 2026 yılında sinemaya ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:51

, Türk sinemasında yeni eserlerin üretimini desteklemek amacıyla kısa filmden animasyona, senaryo yazımından proje geliştirmeye uzanan farklı alanlarda sinemacılara kaynak sağlamayı sürdürdüklerini belirtti.

Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış

Sosyal medya hesabından desteklere ilişkin açıklama yapan Ersoy, “Türk sinemasının yeni hikâyelerine, sinemacılarımızın hayallerine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kısa film, animasyon, senaryo yazımı ve proje geliştirme alanlarında 35 projeye daha 12 milyon 325 bin lira destek sağladıklarını açıklayan Ersoy, şunları kaydetti:

“Böylece bu dört alana 2026 yılında ayırdığımız kaynağı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 49 artırarak 20 milyon 902 bin 500 liraya taşıdık. Yıl içinde desteklediğimiz film ve geliştirme projesi sayısı 120’ye ulaşırken sinema salonlarımıza sağladığımız desteklerle birlikte toplam kaynağımız 315 milyon lirayı aştı.”

Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış

35 PROJEYE YENİ DESTEK

Sinema sektörü temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu, 2026/5 sayılı kararıyla dört farklı alanda 35 projeyi desteklemeye uygun buldu.

Karar kapsamında 14 kısa film yapım projesine 6 milyon 20 bin lira, 6 animasyon film yapım projesine 2 milyon 825 bin lira, 13 senaryo ve diyalog yazım projesine 2 milyon 480 bin lira, 2 proje geliştirme projesine ise 1 milyon lira kaynak ayrıldı.

Sinema Genel Müdürlüğünce sağlanacak toplam 12 milyon 325 bin liralık destekle yeni senaryoların geliştirilmesine, kısa film ve animasyon yapımlarının hayata geçirilmesine katkı sunulacak.

Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış

DÖRT ALANDA GEÇEN YILIN DESTEK TUTARI AŞILDI

Açıklanan desteklerle birlikte kısa film yapımına 2026 yılında ayrılan toplam kaynak 10 milyon 694 bin liraya ulaştı. Yıllık destek tutarı animasyon film yapımında 4 milyon 308 bin 500 lira, senaryo ve diyalog yazımında 3 milyon 400 bin lira, proje geliştirmede ise 2 milyon 500 bin lira oldu.

Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış

Bu dört alana geçen yıl ayrılan 14 milyon 69 bin liralık kaynak, 2026’da 6 milyon 833 bin 500 lira artışla 20 milyon 902 bin 500 liraya yükseldi. Böylece toplamda yaklaşık yüzde 49’luk artış sağlanırken dört destek türünün her birinde geçen yılın tutarı aşıldı.

Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış

FİKİRDEN BEYAZ PERDEYE UZANAN DESTEK

Bakanlığın 2026 yılı kurul kararları kapsamında belgesel ve uzun metrajlı film yapımları, ilk filmler, çekim sonrası çalışmalar ve ortak yapımlar da desteklendi. Yıl içinde desteklenen film ve geliştirme projesi sayısı 120’ye, sinema salonlarına verilen destekler dâhil toplam kaynak ise 315 milyon 242 bin 500 liraya ulaştı.

Türk sinemasının yeni hikâyelerine milyonluk destek: Kısa filmden animasyona destekte yüzde 49 artış

Sinema üretiminin farklı aşamalarına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Ersoy, “Fikirden senaryoya, yapımdan beyaz perdeye uzanan yolculukta sinemacılarımızın yanında olmaya, Türk sinemasına yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ersoy, desteklerin sinema sektörüne hayırlı olmasını dileyerek tüm ekiplere başarılar temennisinde bulundu.

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#Türk sineması
#Kısa Film
#Mehmet Nuri Ersoy
#kültür ve turizm bakanı
#Sinema Destekleme Kurulu
#Kültür - Sanat
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