Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 'Antalya, Piece Of Art' 9 dilde, 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm tanıtımında yapay zeka destekli iletişim ve dil uyarlama süreçlerini içeren yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Antalya’yı odağına alan “Antalya, Piece of Art” reklam filmi, Antalya’nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin gerçek görüntülerle aktarıldığı bir prodüksiyon olarak hazırlandı. Filmin anlatım ve seslendirme aşamasında yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Küresel tanıtım stratejisi kapsamında, filmin farklı ülkelerdeki izleyicilerle kendi dillerinde ve doğal bir anlatımla buluşması amacıyla yapay zeka destekli seslendirme yöntemi tercih edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 11:33

Bu kapsamda “Antalya, Piece of Art” filmi; İngilizce, Almanca, Rusça, Çekçe, Fransızca, İtalyanca, Lehçe ve Rumence dillerinde yapay zeka destekli seslendirme, Arapça’da ise dublaj desteği kullanılarak toplam 9 dilde hazırlandı, 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluştu. Yapay zeka destekli seslendirme sayesinde, her hedef pazara özel yüksek kaliteli bir dil anlatımı sağlandı.

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 'Antalya, Piece Of Art' 9 dilde, 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında!

TGA tarafından hayata geçirilen film, global yayın yapan kanalların yanı sıra televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla 22 ülke kanalında yayınlanacak; 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluşacak.

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 'Antalya, Piece Of Art' 9 dilde, 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, kampanyayı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin turizm tanıtımında hedefimiz yalnızca görünür olmak değil; doğru hikayeyi, doğru teknolojiyle ve doğru pazarlarda anlatmak. Antalya, Piece of Art tanıtım filmi, Antalya’nın tarihi ve doğal zenginliklerinin gerçek çekimlerle aktarıldığı; bu görüntülerin yapay zeka destekli çok dilli seslendirme altyapısıyla buluşturulduğu bir çalışma olarak hazırlandı. Go Türkiye markasıyla yürüttüğümüz bu yenilikçi yaklaşım, Türkiye’yi yalnızca güçlü bir turizm destinasyonu olarak değil; teknolojiyi stratejik biçimde kullanan, küresel ölçekte rekabetçi bir ülke markası olarak konumlandırıyor.”

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 'Antalya, Piece Of Art' 9 dilde, 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında!

200’Ü AŞKIN ÜLKEDE TANITIM

TGA tarafından hayata geçirilen film, 22 ülke kanalında global yayın yapan kanallar ile birlikte 200’ün üzerinde ülkede televizyon ve dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşacak. Kampanya, Türkiye’nin turizmde yenilikçi, teknolojiyle entegre ve küresel vizyonunu güçlü biçimde yansıtmayı hedefliyor.

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 'Antalya, Piece Of Art' 9 dilde, 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında!

TURİZM TANITIMINDA YENİ BİR DÖNEM

TGA’nın bu çalışması, yapay zeka teknolojilerinin turizm tanıtımında etkin kullanımına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. “Antalya, Piece of Art” kampanyası, Türkiye’nin yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda ilham veren bir deneyim sunduğunu küresel ölçekte anlatmayı amaçlıyor.

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 'Antalya, Piece Of Art' 9 dilde, 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında!
