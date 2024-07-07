Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto başladı!

07 Temmuz 2024 20:05 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 20:09

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş 12 Punto’nun Türk sinemasındaki ve dünya sinemasında büyük etkileri olduğundan bahsederek, “12 Punto sadece Türk sinemasına değil dünya sinemasına ve sinema endüstrine Türkiye'den bir marka olarak ciddi katkı sağlıyor. 12 Punto’nun altı yıldır hedefi Türk sinemasının yeni ve farklı hikayelerini geliştirme sürecinden festival ve dağıtım süreçlerine kadar sinemayı desteklemek. 12 Punto’nun kalitesini belirli bir noktaya taşımak için gereken en önemli noktalardan bir tanesi de jüri üyelerimiz. Uluslararası jüri üyelerimizde her yıl olduğu gibi bu yıl da yine dünya sinemasını en önemli isimleri yer alıyor.” açıklamalarında bulundu.

TRT 12 Punto’da bu yıl 30 ülkeden 40’tan fazla sinemacıyı ağırladıklarını ifade eden Keleş, “Dünyanın en önemli sinema kuruluşlarının yöneticileri, film merkezlerinin başkanları, ortak yapım marketlerinin direktörleri, yapımcılar ve festival programcıları uzun metraj finalistlerimizle bir araya gelerek toplantılar yapacaklar. Bu sene 12 Punto’da Filistin sineması özel gösterimleri gerçekleştireceğiz. Her yıl TRT ortak yapımlarına yer verdiğimiz açık hava film gösterimlerinde bu yıl Filistin sineması özel bölümüne yer vereceğiz. Filistinli yönetmenlerin güçlü ve etkili dört filmi açık havada gösterim yapacak ve filmlerin yönetmenleri de filmleri birlikte izleyecekler.” dedi.

İLK KEZ DÜZENLENECEK

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de TRT 12 Punto’ya bu yıl yeni bir program dahil ettiklerini söyleyerek, “Bu sene ilk defa sunum danışmanlığının ve senaryo danışmanlığının üzerine bir de yapım danışmanlığı ekledik. Yurt dışından çok önemli iki yapımcımız tüm proje finalistlerimizle toplantılar yapacaklar. Yapımcılık ve yapım danışmanlığı konularında alanın en iyi isimlerden yapımcı Amra Baksic Camo ve yapımcı Labina Mitevska, 12 uzun metrajlı finalist projenin ekipleriyle toplantılar gerçekleştirerek ekiplere danışmanlık verecek. Finalistlerin yapımlarına dair neler yapabileceklerini, yurt dışındaki imkanları, kendi projelerindeki görecekleri ufak detayları paylaşıp onlara faydalı olmaya çalışacaklar.” şeklinde konuştu.

TRT 12 Punto’nun bu yılki jüri üyeleri arasından önemli bir isim olduğundan bahseden Güven, “Biz uzun metraj projelerinin haricinde kısa filmlere de destek verdik biliyorsunuz. 6 tane projeyi seçtik, onlara biz senaryo danışmanlığı veriyoruz. Bu sene onlara senaryo danışmanlığı verecek kişi Cannes Film Festivali'nin kısa film yarışmasının seçicisi aynı zamanda senaryo danışmanı Wim Vanacker senaryo danışmanlığı yapacak. Bunun gerçekten de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

12 PUNTO'DA NELER VAR?

TRT tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleşecek TRT 12 Punto, 7-14 Temmuz'da Feriye Sineması'nda yapılacak. Alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olacağı programlarda oyunculuk, yönetmenlik, festival yönetimi, film fonları ve festival yönetimi gibi konular geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla birlikte ele alınacak. 12 Punto’nun uluslararası jüri üyeleri arasında usta oyuncu Ghassan Massoud, belgesel yönetmeni Rity Panh, Oscar ödüllü yönetmen Pawel Pawlikowski, Oscar ödüllü yapımcı Cat Villiers ve FIPRESCI Başkanı, film eleştirmeni Ahmed Shawky yer alıyor.

12 Punto kapsamında oyuncu Ghassan Massoud, yönetmen Rithy Panh, yapımcı Stefano Tealdi ve yapımcı ve avukat Burhan Gün masterclasslar verecek. Dünyanın önde gelen sinemacılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Cannes Film Festivali Resmi Bölüm Kısa Film Yarışması Seçici Komite Üyesi Wim Vanacker, Rotterdam Film Festivali Hubert Bals Fonu Başkanı Tamara Tatishvili, festival programcısı Teresa Cavina, FIPRESCI Başkanı Ahmed Shawky, Saraybosna Film Festivali Resmi Seçki Başkanı Elma Tataragic ile yapımcılar Guillaume de Seille ve Anamaria Antoci ile Red Sea Film Festivali Red Sea Souk Direktörü Holly Daniel konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca Yunanistan Film Merkezi Direktörü Athena Kartalou, Bulgaristan Film Merkezi Direktörü Peter Todorov, Kosova Sinematografi Merkezi Direktörü Blerta Zeqiri, Karadağ Film Merkezi Direktörü Aleksandra Bozovic ve Slovenya Film Merkezi Direktörü Natasa Bucar ise “Sinemacıları Desteklemek: Bölgedeki Film Fonları ve Film Merkezleri” başlıklı panelde bir araya gelecek.

'FİLİSTİN SİNEMASI ÖZEL BÖLÜMÜ'

Bu yıl 12 Punto 2024’te Filistin sinemasının güncel ve önemli filmleri “Filistin Sineması Özel Bölümü”nde izleyicilerle buluşacak. Her yıl TRT ortak yapımlarının gösterildiği açık hava film gösterimlerinde bu yıl Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer verilecek. Filistin’deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, 12 Punto 2024’ün konuğu olarak İstanbul’a gelecek Filistinli yönetmenler filmlerinin gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. “Filistin Sineması Özel Bölümü” kapsamında; yönetmen Maha Haj’ın Akdeniz Ateşi (Mediterranean Fever), yönetmen Kamal Aljafari’nin Bir Fedai Filmi (A Fidai Film), yönetmen Annemarie Jacir’in Düğün Davetiyesi (Wacib) ve yönetmen Mai Masri’nin 3000 Gece (3000 Nights) filmleri izleyicilerle açıkhava gösterimlerinde buluşacak. Gösterimler herkese açık ve ücretsiz olacak.

İstanbul Feriye’de gerçekleşecek etkinlikler, TRT 12 Punto’nun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Ayrıca 7-14 Temmuz tarihleri arasında her akşam saat 19.00’da TRT 2’de “12 Punto Özel” programı yayınlanacak.