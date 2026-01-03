Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri belli oldu! 2 milyon 550 bin ziyaretçi ile zirveye oturdu

Ocak 03, 2026 11:55
1
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklama ile belli oldu. NSosyal hesabından 2025 yılı verilerini paylaşan Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl 33 milyon 129 bin 106 kişinin müzeleri ziyaret ettiğini belirtti. Bununla birlikte Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerine dair detaylar da dikkat çekti…

2
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri belli oldu! 2 milyon 550 bin ziyaretçi ile zirveye oturdu

Tarihi ve doğal güzellikleri ile meşhur Türkiye, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. 2026 yılının ilk günleri itibariyle de 2025 yılına dair veriler ortaya çıktı. Böylelikle de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri de belli oldu. Bu kapsamda Bakan Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre toplamda 33 milyon 129 bin 106 kişi müze gezisinde bulunurken en çok ziyaret edilen yerin ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 550 bini geçti. İşte en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri ile ziyaretçi sayıları…

3
GALATA KULESİ

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE VE ÖREN YERLERİ

5 NUMARA GALATA KULESİ: 951 bin 338 ziyaretçi.

4
ZELVE-PAŞABAĞLAR ÖREN YERİ

4 NUMARA ZELVE-PAŞABAĞLAR ÖREN YERİ: 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi.

5
GÖREME ÖREN YERİ

3 NUMARA GÖREME ÖREN YERİ: 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi.

6
HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖREN YERİ

2 NUMARA HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖREN YERİ: 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi.

7
EFES ÖREN YERİ

1 NUMARA EFES ÖREN YERİ: 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.