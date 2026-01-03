Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri belli oldu! 2 milyon 550 bin ziyaretçi ile zirveye oturdu

Kategoriler
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklama ile belli oldu. NSosyal hesabından 2025 yılı verilerini paylaşan Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl 33 milyon 129 bin 106 kişinin müzeleri ziyaret ettiğini belirtti. Bununla birlikte Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerine dair detaylar da dikkat çekti…
Tarihi ve doğal güzellikleri ile meşhur Türkiye, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. 2026 yılının ilk günleri itibariyle de 2025 yılına dair veriler ortaya çıktı. Böylelikle de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri de belli oldu. Bu kapsamda Bakan Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre toplamda 33 milyon 129 bin 106 kişi müze gezisinde bulunurken en çok ziyaret edilen yerin ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 550 bini geçti. İşte en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri ile ziyaretçi sayıları…
5 NUMARA GALATA KULESİ: 951 bin 338 ziyaretçi.
4 NUMARA ZELVE-PAŞABAĞLAR ÖREN YERİ: 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi.
3 NUMARA GÖREME ÖREN YERİ: 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi.
2 NUMARA HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖREN YERİ: 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi.
1 NUMARA EFES ÖREN YERİ: 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi.