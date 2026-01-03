Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri belli oldu! 2 milyon 550 bin ziyaretçi ile zirveye oturdu

Tarihi ve doğal güzellikleri ile meşhur Türkiye, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. 2026 yılının ilk günleri itibariyle de 2025 yılına dair veriler ortaya çıktı. Böylelikle de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri de belli oldu. Bu kapsamda Bakan Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre toplamda 33 milyon 129 bin 106 kişi müze gezisinde bulunurken en çok ziyaret edilen yerin ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 550 bini geçti. İşte en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri ile ziyaretçi sayıları…