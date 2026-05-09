Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Türkiye’nin gastronomi haritası dünyaya açılıyor: Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde mutfağıyla ön plana çıkacak

Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl yalnızca konserleri ve sergileriyle değil, mutfak kültürüyle de öne çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin gastronomi haritası dünyaya açılıyor: Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde mutfağıyla ön plana çıkacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştiren yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesiyle kent genelinde belirlenen 46 gastronomi durağı; tantuniden kebaba, cezeryeden kerebiçe, sokak lezzetlerinden marina çevresindeki modern restoranlara kadar Mersin’in çok katmanlı mutfak hafızasını festival rotasına taşıyacak. Festival ziyaretçilerini doğrudan şehrin kültürüyle buluşturmayı amaçlayan proje; yerel esnafı, gastronomi turizmini ve şehir ekonomisini destekleyen kalıcı bir gastronomi rehberi modeli olarak öne çıkıyor.

FESTİVAL ATMOSFERİ HER YERDE

Mersin’de festival atmosferi bu yıl yalnızca konser salonlarında, sergi alanlarında ve etkinlik merkezlerinde değil; şehrin çarşılarında, tarihî sokaklarında ve mutfak kültürünü yaşatan mekanlarında da hissediliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomiyi kültürel deneyimin önemli bir parçası haline getiren çalışmalar doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin lezzet duraklarında birini ziyaret etti. Bakan Ersoy, burada , yerel mutfak hafızası ve “Lezzet Noktası” projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GASTRONOMİ ARTIK TURİZMİN ANA MOTİVASYONLARINDAN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyada gastronominin artık başlı başına bir seyahat motivasyonu haline geldiğine dikkat çekerek insanların bir şehri yalnızca görmek için değil; o şehrin mutfağını deneyimlemek, yerel tatlarını keşfetmek ve hikâyesini sofrada hissetmek için de ziyaret ettiğini vurguladı.

Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirdiğini belirten Ersoy, hedefin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığını; ziyaretçinin deneyimini güçlendirmek, şehirlerde daha uzun süre konaklamasını sağlamak ve yerel esnafa daha fazla katkı sunmak olduğunu ifade etti. Ersoy, gastronomi turizminin kültürü, ekonomiyi ve destinasyon gelişimini bir araya getiren önemli alanlardan biri haline geldiğini kaydetti.

“LEZZET NOKTASI” PROJESİYLE ŞEHİRLERİN HAFIZASI GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

Türkiye’nin gastronomi alanında son derece güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, 81 ilin her birinin kendine özgü mutfak hafızasına, tariflerine, ürünlerine ve geleneklerine sahip olduğunu söyledi.

Fine dining restoranlardan sokak lezzetlerine kadar çok katmanlı bir gastronomi çeşitliliği bulunduğunu belirten Ersoy, coğrafi işaretli ürünlerin de her geçen gün daha görünür hale geldiğini dile getirdi.

Bu anlayışla hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesinin, Kültür Yolu Festivalleri’nin en önemli ve en kalıcı gastronomi çalışmalarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, projeyi yalnızca bir restoran listesi olarak görmediklerini vurguladı.

Projenin şehirlerin gastronomi hafızasını görünür kılan, yerel işletmeleri destekleyen ve ziyaretçiyi doğrudan o şehrin kültürüyle buluşturan bir destinasyon geliştirme modeli olduğunu belirten Ersoy, her şehirde yerel mutfağı en doğru şekilde temsil eden işletmelerin titiz bir değerlendirme süreciyle belirlendiğini ifade etti.

ŞEFLER, AKADEMİSYENLER VE GASTRONOMİ PROFESYONELLERİ SAHADA

Lezzet Noktası seçkilerinin oluşturulmasında alanında uzman şefler, gastronomi profesyonelleri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurullarının şehir şehir çalıştığını belirten Ersoy, bu sayede hem kalite standardının korunduğunu hem de şehirlerin gerçek gastronomi kimliğinin doğru biçimde yansıtıldığını kaydetti.

Seçkilerde yalnızca modern restoranların değil; şehrin hafızasını taşıyan esnaf lokantalarının, çarşı ustalarının, kebapçıların, kahvaltıcıların, tatlıcıların ve sokak lezzetlerinin de yer aldığını aktaran Ersoy, önemli olanın şehrin hikâyesini, ürününü ve kültürünü yaşatan mekanların görünür olması olduğunu ifade etti.

MERSİN’İN MUTFAK KÜLTÜRÜ TÜM YÖNLERİYLE FESTİVAL ROTASINDA

Bakan Ersoy, Mersin’de bu yıl Lezzet Noktası seçkisinde 46 restoranın yer aldığını belirterek tantuni, kebap, ciğer ve kuşgözü lahmacun gibi sokak lezzetlerinden künefe, kerebiç ve cezerye gibi yerel tatlılara kadar Mersin mutfağının güçlü örneklerinin seçkide bulunduğunu söyledi.

Aile restoranları, deniz ürünleri restoranları, marina çevresindeki modern mekanlar ve deneyim odaklı gastronomi tesislerinin de seçkide yer aldığını kaydeden Ersoy, böylece Mersin’in mutfak kültürünü bütün yönleriyle yansıtan güçlü bir gastronomi profilinin ortaya çıktığını ifade etti.

GASTRONOMİ PROJESİNE ÜNLÜ İSİMLER EŞLİK EDİYOR

Bu yıl Mersin’de gastronomi projesinin ev sahipliğini gazeteci ve yazar Ebru Erke üstlenirken şefler Claudio Chinali, Burak Zafer Sırmaçekici ve Melih Demirel festival boyunca Mersin’in gastronomi deneyimini tanıtacak. Gastronomi içerik üreticisi Oğuz Yenihayat ile Food & Travel yazarı Mehmet Tel de festival kapsamındaki çalışmalara eşlik edecek.

“ŞEHİRLERİMİZİN KÜLTÜREL HAFIZASINI DÜNYAYA ANLATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin kültürel mirasını sanat, gastronomi ve turizmle birlikte daha güçlü şekilde dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirten Bakan Ersoy, gastronominin şehirlerin kültürel kimliğini taşıyan en önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

