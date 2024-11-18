Türkiye'nin Oscar adayı Hayat'a Hollywood'a büyük ilgi: Özel gösterime Gigi Hadid'in babası da katıldı

18 Kasım 2024 00:16 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 00:31

97. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü'ne aday olarak gösterilen Zeki Demirkubuz'un hayat filmi ABD'de özel gösterimle izletildi. Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid ve eşi de izleyenler arasındaydı.

Farah Zeynep Abdullah, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Farah Zeynep Abdullah, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

'Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri' etkinliğine Türkiye'nin Oscar adayı Hayat filmi gösterime girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle düzenlenen etkinlik Los Angeles'ta başladı. Etkinlik sayesinde yabancı izleyiciler Türk sinemasıyla buluşuyor.

Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filminin galası, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını buluşturdu. Galaya, Demirkubuz ve başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak katıldı.

OYUNCULAR HEYECANLARINI PAYLAŞTI

Davran, "Sevgili Zeki Demirkubuz'un Hayat filmi ülkemizin Oscar aday adayı. Herkesin izleyeceği çeşitli gösterimler olacak ve inşallah finale doğru adım adım gideceğiz. Şu ana kadar alınmış en güzel sonucu alacağız inşallah, onun için buradayız." dedi.

Çok keyifli ve çok güzel bir gecenin olduğunu dile getiren oyuncu Daner de "Burada sizlerle birlikte olduğumuz için ve filmimiz Hayat'ı izleyeceğimiz için heyecanlı ve çok mutluyum. Çok içimize sinen bir film çektik, gerçekten Zeki Demirkubuz önderliğinde ve çok idealist bir oyuncunun çalışmak isteyeceği çok kıymetli bir yönetmen. Filmin geri dönüşleri de çok güzel oldu. İzleyicimiz büyük oranda çok beğendiler filmi, böyle güzel dönüşler almak da çok kıymetli." diye konuştu.

MOHAMED HADİD DE TÜRK SİNEMASI HAYRANI

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid ve eşi Yolanda Hadid de AA muhabirine konuştu.

Mohamed Hadid ve eşi, Türk sinemasının ve tarihinin büyük hayranı olduklarını ve filmin Oscar'a aday gösterilmesinden dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Filistin'deki durum hakkındaki bir soruya yanıt veren Mohamed Hadid, "Bildiğiniz gibi üzücü, şu anda olan biten çok üzücü, umarım yakın gelecekte daha iyi bir yer olur." dedi.