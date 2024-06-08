Üç devleti aynı anda görebileceğiniz yer: Korhan Meteor Çukuru turizme kazandırılacak

08 Haziran 2024 12:07 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:16

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimli bölgelerinin doğa turizmine tamamen açılması hedefleniyor.

Bu kapsamda 2 bin 500 rakımdaki Korhan Meteor Çukuru'nun bilinirliğinin sağlanması için Valilik çalışma başlattı. Valilik, Korhan Yaylası içinde yer alan 100 metre genişliğe ve 30 metre derinliğe sahip kraterin yanına kadar sıcak asfaltlı yol yaptı.

Vali Ercan Turan, meteor çukurunun yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılacağını söyledi. Ağrı Dağı'nın turizm için önemli olduğunu ifade eden Turan şöyle konuştu:

"EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYON NOKTALARINDAN BİRİ"

"Burası bizim en önemli turizm destinasyon noktalarımızdan biri. Burası çok bilinmiyor, tanıtımı için milletvekilimizle de görüştük, o da hassasiyet gösteriyor. İnşallah burayı canlandıracağız. Bu alanın tanıtımı için faaliyetler yapacağız."

Çukurun yakınına kadar sıcak asfalt yol olduğunu ve ulaşım sorununun bulunmadığını anlatan Turan, "Bu değerlerimizi ön plana çıkarmak bizim en önemli misyonlarımızdan biri. İlimizde, bölgemizde ve Türkiye'de görülmesi, tanınması gereken yerlerden biridir." diye konuştu.

Meteor çukurunun merak edilen ve az bilinen bir zenginlik olduğunu vurgulayan Turan, "Doğal bir oluşum, belki 1 milyon yıl önce oluştu ama hala etkileri, etraftaki kayaç yapıları izlerini taşıyor. Çarpma sonucu yaklaşık 30 metre derinliğinde, 3-4 kilometreye etki etmiş. Bilim tarihi açısından olsun, ilimizin turizm potansiyeli açısından olsun nadir meteor çukurlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

KORHAN METEOR ÇUKURU NEDİR?

Iğdır Valiliği'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, Iğdır il merkezinden yaklaşık 35 km uzaklıkta Karakoyunlu Korhan yaylası sınırları içerisinde yer alan Korhan Meteor Çukuru, göktaşının düşmesiyle meydana gelmiş önemli bir cazibe merkezi olarak biliniyor.

Çukurun etrafında bir çok işlenmiş taşlara rastlanabiliyor. Zengin doğa manzarasıyla ve dünyanın hiçbir yerinde rastlanamayacak çiçek florasıyla bir renk cümbüşü olan bu yerin aynı anda üç devleti görme (İran, Nahçıvan, Ermenistan) imkanı sunduğu ifade ediliyor.