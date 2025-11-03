UNESCO 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan etti

Birleşmiş Milletler'in çatısı altında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'ndan (UNESCO) önemli bir karar geldi.

Teşkilatın bugün yapılan 43. Genel Konferansı oturumunda Türk dili için karar alındı. Buna göre 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi.

ÖMER ÇELİK: KUTLU OLSUN

Gelişme üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak "Bugün alınan karar, Türk Dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Çelik'in paylaşımının devamı şu şekilde:

" Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı’nın bugün (3 Kasım) gerçekleştirilen oturumunda çok önemli bir karara imza attı. Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

