Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Son paylaşımı her şeyi anlattı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
18 May 2024 13:19 - Güncelleme : 18 May 2024 13:30
Hindistan'da pembe dizi oyuncusu Chandrakanth, evinde ölü olarak bulundu. Chandrakanth'ın rol arkadaşının ölümünden etkilenerek intihar ettiği düşünülüyor.
Telegu'da günlük dizilerde oynayan Hint aktör Chandrakath, evinde ölü olarak bulundu. İntihar ettiği belirlenen oyuncunun rol arkadaşı Pavithra Jayaram'ın trafik kazasında ölmesini hazmedemediği ve yaşamına son verdiği öğrenildi.
"LÜTFEN BANA SON KEZ SESLEN"
Oyuncunun Instagram'daki son gönderisinde "Bu seninle çekildiğim son fotoğraf, beni yalnız bıraktığına hala inanamıyorum. Lütfen bana bir kez daha seslen. Benim Pavi'm artık yok. Lütfen geri dön" yazdığı görüldü.
Kaynak: Tgrthaber.com