Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Son paylaşımı her şeyi anlattı

18 May 2024 13:19 - Güncelleme : 18 May 2024 13:30

Telegu'da günlük dizilerde oynayan Hint aktör Chandrakath, evinde ölü olarak bulundu. İntihar ettiği belirlenen oyuncunun rol arkadaşı Pavithra Jayaram'ın trafik kazasında ölmesini hazmedemediği ve yaşamına son verdiği öğrenildi.

"LÜTFEN BANA SON KEZ SESLEN"

Oyuncunun Instagram'daki son gönderisinde "Bu seninle çekildiğim son fotoğraf, beni yalnız bıraktığına hala inanamıyorum. Lütfen bana bir kez daha seslen. Benim Pavi'm artık yok. Lütfen geri dön" yazdığı görüldü.