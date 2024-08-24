Ünlü sanatçı Hakkı Bulut'tan üzen haber: Konser öncesi rahatsızlandı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 23:01 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 23:04
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere gittiği Tokat’ta rahatsızlandı. Tedavi altına alınan Bulut'un son durumu belli oldu.
Tokat’ta konser öncesi rahatsızlanan tanınmış sanatçı Hakkı Bulut, sahneye çıkamadan hastaneye kaldırıldı. Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TABURCU EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı