Urartular Tunceli'den çıktı! Kaçak kazıda tarihi keşif yaşandı

21 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:18

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Define aramak için Tunceli’nin Pülümür ilçesi Közlüce köyü Erencik Boğazı Kalecik Taşı mevkiinde bulunan alanda 2014 yılında kaçak kazı yapıldı. Jandarma tarafından tespit edilen bölge kontrol altına alındı.

URARTULAR TUNCELİ'DEN ÇIKTI! KAÇAK KAZIDA TARİHİ KEŞİF YAŞANDI

Kazılar bu kez arkeologlar tarafından devam ettirildi.

Yargıya da intikal eden olaya ilişkin Pülümür Asliye Ceza Mahkemesi tarafından suçun yerinde tespiti amacıyla alanda keşif gerçekleştirildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesinden keşfe katılan teknik bilirkişi heyetinin incelemelerinde kaçak kazı yapılan alanın doğal bir yapı olmadığını anladı.

Ekip alanın Urartular dönemine ait su sarnıcı olduğu, kayaya oyma şekilde basamaklar ile yaklaşık 250 metre derinliğe kadar inilebildiğini keşfetti.

Mesafe ilerledikçe sarnıcın su ile dolu olduğu, kaçak kazı yapan kişilerin doğaya ve tarihi değeri olan yapıya zarar verdikleri tespit edildi. Ancak arkeologlar bölgedeki kapsamlı çalışmayı yeniden korumak için çalışmalara devam ettikleri bildirildi.