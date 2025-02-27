Uzun kuyruklar yok, şehrin en etkili silüeti! İşte İstanbul'da çok az bilinen 5 mekan

Türk tur rehberleri dünyadan en çok tercih edilen İstanbul için alternatif bilgiler verdi. İstanbul'da popüler mekanların yanı sıra daha gizemli az bilinen yerlerden bahsedildi. İşte İstanbul'da az bilinen 5 güzel yer...

Megakent İstanbul, tarihi ve kültürüyle dünyada turistlerin en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Ayasoyfa, Taksim Meydanı, Eminönü, Balat gibi popüler yerler en çok uğrak mekanlar oluyor. Ancak İstanbul’un tarih kokan az bilinen mekanları da var.

Tur rehberleri gelecek olan turistlere daha gizemli yerleri önerdi. Şehirde biraz daha alışılmışın dışında bir macera arayan gezginler için en iyi alternatif turistik yerler sıralandı.

Forbes'te yer alan detaylara göre işte İstanbul’da az bilinen gezilecek yerler…

YILDIZ SARAYI

Son Osmanlı padişahlarından biri olan II. Abdülhamid için yaptırılmıştır. 1880'den 1909'a kadar bu sarayda yaşamış ve daha güvenli bir ikametgah istediği için Dolmabahçe Sarayı'na tercih etmiş, ek koruma için sarayın etrafına duvarlar örmüştür.

MAHMUTPAŞA ÇARŞISI

İstanbul Fatih ilçesinde bulunan, bir ucu Kapalıçarşı çıkışı, diğer ucu Mısır Çarşısına kadar ulaşan Mahmutpaşa Çarşısı güzergâhında çok sayıda han ve dükkan barındırmaktadır. Eskiden İstanbul halkının tümüne hitap eden çarşı, şimdilerde ise genellikle orta ve dar gelirli halkın tercih ettiği bir pazar olmuştur. Çarşıda tekstil, çeyiz, mutfak, giyim ürünleri ağırlıkta.

ŞEREFİYE SARNICI

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'daki en popüler sarnıçtır ancak daha sakin yer arayan gezginlerin Şerefiye Sarnıcı'na gitmeleri öneriliyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde, Tarihi Yarımada’da bulunan pek çok Bizans Dönemi sarnıcından biridir. Divan Yolu Caddesi, Piyer Loti Caddesi, Boyacı Ahmet Sokak ve Dostluk Yurdu Sokak’ın sınırlandırdığı yapı adasının güneyinde yer alır.

Bizans Döneminde Konstantinopolis’in tarihsel topografyası göz önünde bulundurulduğunda yapı, Antik Mese yolunun güneyinde, Konstantin Forumu'nun güneydoğusunda, Binbirdirek Sarnıcı'nın batısında bulunmaktadır. Mese üzerindeki isale hattından faydalanabilecek sarnıçlar arasındadır.

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Sur içinde Vefa, Unkapanı, Eminönü, Tahtakale gibi canlı merkezlerin kuşattığı Süleymaniye semtinde Beyazıt’tan Edirnekapı’ya uzanan eksenin kuzeyinde, bir sırt yapan arazinin Haliç’e doğru eğimli yamacının en uygun yerine yapılmış olan külliye bu konumuyla Galata kıyılarından, hatta Üsküdar’dan bakanlar için şehrin en etkili silüetini tamamlar.

KARİYE CAMİİ

Yeni açılan Kariye Camii, Ayasofya'ya mükemmel bir alternatif. Edirnekapı’nın Haliç’e bakan yamacında bulunan mâbed, Bizans döneminin önemli manastırlarından Khora’nın Îsâ’ya adanmış kilisesidir.

Dışarı kısım, dışarıdaki alan anlamına gelen Chora kelimesi, başlangıçta kilisenin duvarların dışındaki konumuna atıfta bulunarak kilisenin kısaltılmış adı olarak kullanılmaya başlanmış ve kalıcı hale gelmiştir.

Orijinal kilise 4. yüzyılın başlarında inşa edilmiş ve Büyük Konstantin'in inşa ettirdiği duvarlarının dış kısmında kalmıştır. Ancak, II. Theodosius 413-414'te kara duvarlarını inşa ettirdiğinde, kilise şehrin savunmaları içinde kalmıştır.