Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif! Şimdiye kadar bulunanların en büyüğü

16 Eylül 2024 10:59 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:59

Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz kısmında yoğun araştırmalar sonucu yep yeni bir keşfe imza atıldı. Van Gölü Havzası'nda, sportif dalışlar neticesinde elde edilen bulgunun türünün en büyüğü olduğuna dikkat çekildi. Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, keşfin Türkiye'de turizme kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde yapılan keşif çalışmalarına göl ve denizlerde de devam ediliyor. Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz kısmında yeni bir keşfe imza atıldı. Daha önce 18 metre civarında dünyanın en büyük mikrobiyaliti tespit edilmişti. Yeni keşifte 34 metre 60 santimetre boyunda mikrobiyalit bulundu. Van Gölü Havzası'nda, sportif dalışlar neticesinde yapı ve şekil bakımından farklı yeni mikrobiyalitler tespit edildi.

TURİZME KAZANDIRILMASI BEKLENİYOR

Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, sportif dalışlar neticesinde üst çapı 15 metre olan ve palmiye ağacına benzeyen mikrobiyaliti keşfettiklerini söyledi. Van Gölü Havzası'nda bugüne kadar bulunan en büyük mikrobiyaliti görüntülediklerini kaydeden Cumali Birol, ''1993 yılında ağ parçasının takılmasıyla başlayan bu serüven Adilcevaz açıklarında yaklaşık 34 metre 6 santimetre bir mikrobiyalite denk geldik. Üst çapı yaklaşık 15 metre çapında olan bu mikrobiyalit bugüne kadar bulduğumuz en yükseğidir. Bu mikrobiyalitlerin turizme açılması, jeosit alanı ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar devam etmektedir.'' dedi.

Mikrobiyalitlerin jeosit alanı ile ilgili çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığından beklediklerini dile getiren Cumali Birol, ''Netice itibari ile sportif dalışta bulmuş olduğumuz mikrobiyalitler, Van Gölü Havzası'na bir nebzede olsa ışık tutacağına inanıyorum.'' diye konuştu.

MİKROBİYALİTİN CİNSİ

Buldukları mikrobiyalitleri palmiye ve sedir ağacına benzettiklerini sözlerine ekleyen Birol, ''Bu bulduğumuz mikrobiyalit cinsi asıl mikrobiyalit tufa değil. Mikrobiyalitler bazen palmiye, bazen sedir ağacına, bazen de ejderha kafasına benzer. Eşsiz güzelliğiyle dalış severleri Van Gölü'ne bekliyoruz. Bu noktada yapmış olduğumuz çalışmaların tümü ilçemiz ve ilimiz içindir. Van Gölü Havzası'nda yapmış olduğumuz çalışmalar ortada zaten. Bununla ilgili çalışmalarımız ileri ki dönemlerde sürecek. Bulduğumuz bu en büyük mikrobiyaliti kayıt altına aldık. İleriki günlerde daha farklı mikrobiyalit cinsine rastlayacağımıza eminim.'' dedi.