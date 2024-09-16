Yapıldığı tarihte dünyada benzeri yok! Uzunluğu 7 km antik su kanalı için düğmeye basıldı

16 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:10

Döneminde dünyada benzeri olmayan Yalova’da bin 700 yıllık antik su kanalı için düğmeye basıldı. Uzunluğu 7 kilometre olan suyun gitmesi için amaçlanmış yapı turizme kazandırılacak. Tarihi yapıyla ilgilenen mimar Halil Ubuz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yalova’nın Çınarcık​ ilçesinde bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki antik su kanalıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Antik su kanalının 500 metrelik kısmının restore çalışmaları başladı. Turizme kazandırılması hedeflenen tarihi yapı için Yalova​ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Teşvikiye Belediyesi arasında protokol yapıldı.

1700 YILLIK YAPI

İl Özel İdaresi tarafından desteklenen çalışmalar kapsamında bin 700 yıllık tarihi yapının 550 metrelik kısmı restore ediliyor. Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Roma döneminden kalma antik su kemerlerini turizme kazandırmak istediklerini belirtti. Mustafa Nurten, doğa ve deniz turizminin ön plana çıktığı beldede bu tarihi yapının turizme ayrı bir değer de katacağını söyledi.

Geçtiğimiz şubat ayında projeye başladıklarını ifade eden mimar Halil Ubuz ise antik su kanallarının tarihlendirilmesinin geç Roma dönemi olduğuna dikkat çekti.

AMAÇ SUYU DEPOLAMAK

Su tünellerinin uzunluğunun 7 km olduğunu, Çınarcık’ın uç noktasına kadar uzandığını belirten Halil Ubuz, ''Burada amaç suyu depolamak. Suyu depoladıktan sonra insanların kullanımına vermek. Bunun içinde tünellerin çeşitli yerlerinde basınç ayarlayıcı çökertme havuzları yapılmış. Suyun direkt olarak 7 kilometre boyunca gitmesi amaçlanmamış. O dönemde kendiliğinden eğimler mevcut durumda.'' dedi.

DÜNYA GENELİNDE YOK!

Suyun akışını sağlamak için herhangi bir mekanik veya insan elinin değeceği bir müdahalenin olmayacağını söyleyen Ubuz, ''O dönemlerde enteresan tabi, bu tarzda yapıları Türkiye genelinde, dünya genelinde görmek çok mümkün değil. Bahsettiğimiz net olarak tarihlenen süreç bin 700 yıl önceden bahsediyoruz. İstanbul’da Ayasofya’ya bakıyorsunuz 532’li yıllarda yapılmış bir eser. Burası oradan da eski. Burası hakikaten Türkiye’nin, dünyanın yapılaşmada, suyun akışını, suyun tahliyesini ilerletmek açısından çok önemli bir alanı haline gelmiş.'' dedi.

Ubuz, çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeyi ziyaret edenleri tarihte 2 bin yıl önceye götürmek istediklerini belirtti.