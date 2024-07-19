Yaylalar şenlendi: Şırnak'ta Kuzu Kırkma Festivali coşkusu başladı!

19 Temmuz 2024 21:05 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 21:14

Beytüşşebap’ta "Kuzu Kırkma Festivali" başladı. Geleneklerine bağlı Beytüşşebaplılar için kuzu kırkma sadece bir iş değil, aynı zamanda bir bayram. Bu nedenle festivalde kuzu kırpma yarışmaları, halaylar, yöresel oyunlar ve çeşitli eğlenceler yer alıyor.

“ÇOK GÜZEL GEÇİYOR”

Şefik Ataman adlı vatandaş, yıllardır Kato Dağı eteklerinde çadır açıp kuzu kırkma festivalini yaptıklarını söyledi. Ataman, "Her yıl buraya geliyoruz. Daha önce buraya gelip kalıcı kalıyorduk ama şimdi sadece festival için geliyoruz. Çok güzel geçiyor" dedi.

Seyran Adıyaman ise, "Her yıl buradayız. Festivalimiz güzel geçiyor. Burada 3 gün boyunca doyasıya eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.