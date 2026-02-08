Menü Kapat
Kültür - Sanat
 Selahattin Demirel

Yazar Bülent Akyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 57 yaşındaki yazar Bülent Akyürek hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu. Akyürek, 14 senenin ardından "Satılık Adam" eserini okurlarına sunmuştu.

Yazar Bülent Akyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
AA
08.02.2026
19:38
08.02.2026
19:48

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden, "Yılgın Türkler", "İçinizdeki Öküze Oha Deyin!" ve "Zamanın Efendisi" gibi birçok esere imza atan yazar Bülent Akyürek, 57 yaşında hayatını kaybetti.

, acı gelişmeyi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında "Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının özgün kalemlerinden Bülent Akyürek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bülent Akyürek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

ANKARA'DA EBEDİYETE UĞURLANACAK

Yazı hayatına 42 yıldır devam eden ve bir süredir kanser tedavisi gören Akyürek hastanede hayata gözlerini yumdu.

Yazar Bülent Akyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Akyürek'in cenazesi 10 Şubat'ta öğlen namazına müteakip Ankara'daki Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KISA SÜRE ÖNCE "SATILIK ADAM" KİTABI OKURLARLA BULUŞMUŞTU

Son kitabından 14 yıl sonra "Satılık Adam" adlı eserini okuyucuyla buluşturan Akyürek, geçen sene yaptığı açıklamada, 41 senelik yazarlık hayatı boyunca hep kitap yazdığını başka bir iş yapmadığını söylemişti.

Akyürek, son kitabına ilişkin "Yine tabii huylu huyundan vazgeçmez ya. 14 sene sonra tekrar kitapla geri dönmüş oldum. 24 yıllık bir kitap bu. Belki de bilmiyorum, dünyada belki tektir. 24 yılda yazılan bir roman olarak tektir." ifadesini kullanmıştı.

BÜLENT AKYÜREK KİMDİR?

Elazığ'da 1969'da dünyaya gelen Bülent Akyürek, 1985'te Ankara'ya yerleşti. Çeşitli işlerde çalışan usta kalemin 17 yaşından itibaren romanları yayımlanmaya başladı.

Çeşitli dergiler çıkaran Akyürek'in eserleri, "Ustura", "A'raf", "Fesat", "Sanal Ördek", "Aksak Kurbağa", "Son Duvar" gibi dergilerde de okuyucuyla buluştu.

Akyürek'in "İtin Biri" adlı romanı 1997 yılında tiyatroya uyarlanarak "Nihayet Tiyatro" grubunda sahnelendi.

Usta yazar Bület Akyürek ayrıca "Cinnetim Cennetimdir", "Yağmur Getiren Fırtına", "...Ve Tanrı Ağladı", "Yerden Yapılmış Bir Gökdelen", "Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır?", "Satılık Adam", "Abdestsiz PİS'ikoloji", "Müslüman'ın Diyeti", "Mavi Marmara Risalesi", "Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X", "Tek Kişilik Din", "Şehirleri Kim Öldürdü?", "Karakalem Günlükleri", "Müslüman'ın Seks Hayatı", "Kadınlar Üzerine Ahmet Abi'nin Gözünden Kaçanlar", "Çöldeki Penguen", "Güzel ve Etkili Susma Sanatı", "Aykırı Yazılar", "Mümince Yaşamak", "Felsefe Bitmiştir", "Uyanık Uyku", "Uyuyan Adamın Defteri", "Güneşe Açılan Aynalar", "Kıyamet Yakındır", "Dine Veda", "Fabrika Ayarlarımıza Dönelim" ve "Modern Müslümanların El Kitabı" eserlerini de kaleme aldı.

#vefat
#kültür ve turizm bakanlığı
#Yazar
#Edebiyat
#Bülent Akyürek
#Kültür - Sanat
