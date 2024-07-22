Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti

22 Temmuz 2024 12:51 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 13:04

Türk edebiyatının usta yazarı Ferit Edgü'nün 88 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Edgü'nün vefat haberini yazar Metin Celal sosyal medya hesabından duyurdu.

TÜRK EDEBİYATININ EN BÜYÜK USTALARINDANDI

Celal, "Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Everest Yayınları'ndan da Edgü'nün vefatıyla ilgili yayınlanan mesajda "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

FERİT EDGÜ KİMDİR?

Ferit Edgü 1936’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde başladığı öğrenimini Paris’te sürdürdü.

1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları’nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı.

'Bir Gemide' adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, 'Ders Notları' ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, 'Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı' ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldı.

Ferit Edgü'nün Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayınlanmış kitapları bulunuyor.