Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi Oscar'da kısa listeye kalamadı! Ünlü yönetmen kendini eleştirdi 

97'nci Akademi Ödülleri'nde 10 farklı kategori için kısa liste açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı​ Sinema Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'yi temsilen Oscar​'a aday gösterdiği "Hayat" filmi, uluslararası uzun metraj film kategorisinde kısa listeye girmeyi başaramadı.

X hesabından özeleştiri yapan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, 'keşke daha planlı çalışsaydık' dedi.

Zeki Demirkubuz​'un paylaşımı şu şekilde:

"Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık... Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim."