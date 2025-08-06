BLOK 3 konserinde olay görüntüler! Dinleyicisine bakın ne dedi

En son ‘Napıyosun mesela?’, ‘Git’ gibi şarkılarını dinleyicisiyle buluşturan BLOK 3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın’ın konserinde olay çıktı. BLOK 3, konserinde "Keyifler yerinde mi?" sorusuna "Hayır" cevabı veren dinleyiciye tepki gösterdi. Dinleyici ‘’abi uykumuz geldi ya’’ derken Hakan Aydın, "Çık o zaman dışarı, şaka yapmıyorum." şeklinde cevap verdi.

BLOK 3’E YOĞUN ELEŞTİRİ

Rap türü ve alternatif şarkılara imza atan BLOK 3’ün dinleyicisine verdiği bu şok cevap sosyal medyada büyük tepki topladı.

BLOK 3 KİMDİR?

BLOK 3 müziğe başlama dönemlerinde bir kafede çalışıyordu. 2021 yılında 'WOW' isimli ilk şarkısını çıkardıktan sonra birkaç şarkı daha yayınladı ancak çıkış yakalaması 2022 yılında VUR isimli şarkısı sayesinde oldu. 2023 yılında AFFETMEM parçası ile tanınır bir hale geldi. YouTube üzerinde şarkı kısa sürede 60 milyon, Spotify'da 100 milyondan fazla tıklandı.

