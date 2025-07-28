Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun düğününde sahne aldı

Giresun Görele ilçesinde düğüne gidenler karşılarında dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia'yı görenler şaşkınlık yaşadı. Özel bir organizasyon için bölgeye gelen sanatçının düğündeki sıcak tavırları herkesin sempatisini kazandı. Ünlü şarkıcı, sahneye çıkarak hem gelin ve damatla hem de davetlilerle birlikte şarkı söyledi ve dans etti. Otilia’nın sahnedeki enerjisi ve sempatik tavırları davetlileri hayran bıraktı. Düğün sahipleri ve konuklar Otilia ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.