1 haftada 2,5 kilo veren Bergüzar Korel, neden zayıfladığını anlattı

30 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:35

Oyuncu Bergüzar Korel uzun bir aranın ardından Düğüm dizisiyle sevenleriyle tekrar buluştu. İmajını yenileyen oyuncu, verdiği kilolarla da adından söz ettiriyor. 'Zaten zayıfsın' sözleri sonrası Korel neden zayıfladığını ilk kez paylaştı.

BERGÜZAR KOREL NEDEN ZAYIFLADIĞINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bergüzar Korel, "Çevremdeki herkes ‘Bergüzar saçmalama zaten zayıfsın’ diyor. Aslında kilo vermek değil de amaç. Ben glüten yediğimde, fazla şeker yediğimde, su içmediğim de vücudumdaki olumsuz değişikliği fark etmem tekrar bu serece girmeme neden oldu. Asıl amaç sadece kilo vermek değil, kendimi disipline etmek. Ben de burada geceleri çok yiyorum. Dışarı çıktığımda abur cubur yiyorum. “ dedi.