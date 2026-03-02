1 Mart Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

TV8'in yoğun bir ilgi ile takip edilen programı Ünlüler-Gönüllüler Survivor 2026'da yine heyecan duygusunun doruklara ulaştığı bir bölüm ekran karşısına taşındı. 2026 Survivor 1 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Peki 1 MArt Survivor'da ödülün sahibi hangi takım oldu? 1 Mart Pazar akşamı eleme düellosuna çıkan isimler kimler oldu? 1 Mart Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

1 MART SURVİVOR 2026'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Zorlu ve heyecan dolu parkur oyununda yarışan kırmızı ve mavi takım arasında 1 Mart ödül oyununun kazananı belli oldu.

Rakiplerini saf dışı bırakabilmek için bütün gayretlerini ortaya koyan Ünlüler-Gönüllüler takımında ödülü alan takım kırmızılar oldu.

ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ İSİMLER KARŞILAŞTI?

2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın son eleme adayları yarışmacı Büşra ile tartışmalarıyla son zamanların en çok konuşulan olaylı ismi Seren Ay olmuştu.

Beyza ve Seren Ay, izleyiciler arasında koruma altına alınıp potadan kurtulmayı başarınca Seda ve Büşra eleme düellosu finalinde kendilerini gösterdi.

1 MART SURVİVOR 2026'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda etme yolunda stres dolu geçen eleme düellosunda Büşra ve Seda arasında adadan ayrılan isim Büşra oldu.



SURVİVOR 8 MART GEÇEN HAFTA HANGİ İSİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın geçen haftaki yayınlanan bölümünde Survivor'a veda etmek zorunda kalan isim Eren olmuştu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU:



Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu:

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak



Survivor 2026 Mavi takım kadrosu:

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

