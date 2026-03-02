1 Mart Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Kategoriler
TV8'in yoğun bir ilgi ile takip edilen programı Ünlüler-Gönüllüler Survivor 2026'da yine heyecan duygusunun doruklara ulaştığı bir bölüm ekran karşısına taşındı. 2026 Survivor 1 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Peki 1 MArt Survivor'da ödülün sahibi hangi takım oldu? 1 Mart Pazar akşamı eleme düellosuna çıkan isimler kimler oldu? 1 Mart Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?
Zorlu ve heyecan dolu parkur oyununda yarışan kırmızı ve mavi takım arasında 1 Mart ödül oyununun kazananı belli oldu.
Rakiplerini saf dışı bırakabilmek için bütün gayretlerini ortaya koyan Ünlüler-Gönüllüler takımında ödülü alan takım kırmızılar oldu.
2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın son eleme adayları yarışmacı Büşra ile tartışmalarıyla son zamanların en çok konuşulan olaylı ismi Seren Ay olmuştu.
Beyza ve Seren Ay, izleyiciler arasında koruma altına alınıp potadan kurtulmayı başarınca Seda ve Büşra eleme düellosu finalinde kendilerini gösterdi.
Survivor'a veda etme yolunda stres dolu geçen eleme düellosunda Büşra ve Seda arasında adadan ayrılan isim Büşra oldu.
Survivor'ın geçen haftaki yayınlanan bölümünde Survivor'a veda etmek zorunda kalan isim Eren olmuştu.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu:
Bayhan Gürhan
Deniz Çatalbaş
Nefise Karatay
Büşra Yalçın
Sercan Yıldırım
Mert Nobre
Murat Arkın
Seren Ay Çetin
Serhan Onat
Can Berkay Ertemiz
Seda Albayrak
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu:
Ramazan Sarı
Beyza Gemici
Engincan Tura
Barış Murat Yağcı
Gözde Bozkurt
Lina Hourieh
Nisanur Güler
Onur Alp Çam
Nagihan Karadere
Osman Can Ural
Sude Demir