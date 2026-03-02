Menü Kapat
 | Ebrar Oral

1 Mart Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda yarışmacılar, ödül oyununun kazananı olabilmek için nefes kesen bir mücadele gösterdi. Survivor son bölümde Büşra ve Seda'nın karşı karşıya kaldığı düello nasıl osnuçlandı? 1 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'a veda eden kim oldu?

1 Mart Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?
TV8'in yoğun bir ilgi ile takip edilen programı Ünlüler-Gönüllüler 'da yine heyecan duygusunun doruklara ulaştığı bir bölüm ekran karşısına taşındı. 2026 Survivor 1 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Peki 1 MArt Survivor'da ödülün sahibi hangi takım oldu? 1 Mart Pazar akşamı eleme düellosuna çıkan isimler kimler oldu? 1 Mart Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

1 MART SURVİVOR 2026'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Zorlu ve heyecan dolu parkur oyununda yarışan kırmızı ve mavi takım arasında 1 Mart ödül oyununun kazananı belli oldu.

1 Mart Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Rakiplerini saf dışı bırakabilmek için bütün gayretlerini ortaya koyan Ünlüler-Gönüllüler takımında ödülü alan takım kırmızılar oldu.

ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ İSİMLER KARŞILAŞTI?

2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın son eleme adayları yarışmacı Büşra ile tartışmalarıyla son zamanların en çok konuşulan olaylı ismi Seren Ay olmuştu.

1 Mart Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Beyza ve Seren Ay, izleyiciler arasında koruma altına alınıp potadan kurtulmayı başarınca Seda ve Büşra eleme düellosu finalinde kendilerini gösterdi.

1 MART SURVİVOR 2026'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda etme yolunda stres dolu geçen eleme düellosunda Büşra ve Seda arasında adadan ayrılan isim Büşra oldu.

1 Mart Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?


SURVİVOR 8 MART GEÇEN HAFTA HANGİ İSİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın geçen haftaki yayınlanan bölümünde Survivor'a veda etmek zorunda kalan isim Eren olmuştu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU:


Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu:

Bayhan Gürhan
Deniz Çatalbaş
Nefise Karatay
Büşra Yalçın
Sercan Yıldırım
Mert Nobre
Murat Arkın
Seren Ay Çetin
Serhan Onat
Can Berkay Ertemiz
Seda Albayrak


Survivor 2026 Mavi takım kadrosu:

Ramazan Sarı
Beyza Gemici
Engincan Tura
Barış Murat Yağcı
Gözde Bozkurt
Lina Hourieh
Nisanur Güler
Onur Alp Çam
Nagihan Karadere
Osman Can Ural
Sude Demir

