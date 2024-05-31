1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak'ın sertifika detayı ortaya çıktı

31 May 2024 14:52 - Güncelleme : 31 May 2024 14:52

21 ilde “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüpheliye yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı.

AŞKIM KAPIŞMAK'IN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak, Ankara’ya getirilmişti. 127 kişinin yakalandığı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Kapışmak’ın işlemlerinin sürdüğü ve ifadesinin alınacağı öğrenildi. Aşkım Kapışmak’ın örgütün üst düzey yöneticileriyle ‘Eğitim ve Bilgilendirme Kampı’ adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifika vererek yapıya insan kazandırdığı iddia edildi.