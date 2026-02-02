1 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Sahtekarlar, Rüya Gibi, Beyaz…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
1 Şubat 2026 reyting sonuçlarına dair ayrıntılar ekran severlerin gündeminden düşmüyor. Hafta sonunda Teşkilat, Sahtekarlar, Rüya Gibi dizileri ile Beyaz’la Joker programının yeni bölümleri ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda farklı yarışma programları ve sinema filmleri de televizyonda izleyiciyle buluştu. Haftanın ilk günü itibariyle de izlenme oranlarına ilişkin araştırmalar başladı…
1 Şubat Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Now TV’de Sahtekarlar, Show TV’de Rüya Gibi, Kanal D’de ise Beyaz’la Joker’in yeni bölümü yayınlandı. Devasa bütçelerle hazırlanan yapımlar, milyonları ekran başına kilitlerken, hangi programın en çok izlendiği ise merak konusu oldu…
Dün akşam TRT1’de Teşkilat 167. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar 16. Bölümüyle, Show TV’de ise Rüya Gibi dizisi 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de Beyaz’la Joker programı seyirciye eğlence dolu anlar yaşatırken, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları ekranlarda heyecan fırtınaları estirdi. Ayrıca dün akşam Star TV’de Oh Olsun isimli yerli sinema filmi izleyiciye nostaljik anlar yaşattı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 1 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.