SON DAKİKA!
TÜMÜ

10 Mart Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Survivor,Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı...Dün en çok ne izlendi?

Mart 11, 2026 09:21

Mart 11, 2026 09:21
1
10 Mart 2026 reyting sonuçları

10 Mart 2026 reyting sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Dün akam televizyonlarda birçok farklı yapım yer aldı. Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 kapsamında oynanan Galatasaray-Liverpool maçı milyonları ekran başına topladı. ABİ ve Survivor da yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıktı. İşte dün akşamın izlenme oranlarına ilişkin detaylar...

2
10 Mart Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Survivor,Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı...Dün en çok ne izlendi?

10 Mart Salı akşamı ATV’de A.B.İ. dizisinin, TV8’de ise Survivor yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. Diğer yandan ekranlarda birçok dizi ve film seyirciyle buluşurken, dün akşam TRT1’de yayınlanan Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı...

3
10 Mart Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Survivor,Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı...Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Beyaz’la Joker, Star TV’de Sevdiğim Sensin, Show TV’de Güldür Güldür Show, Now TV’de Kıskanmak dizisi, tekrar bölümü ile ekranlara geldi. Aynı saatlerde ATV’de A.B.İ. dizisinin 9. Bölümü yayınlanırken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026’da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ayrıca dün akşam TRT1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması kapsamında Galatasaray – Liverpool maçı milyonlarca futbolseveri ekran başına topladı.

4
10 Mart Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Survivor,Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı...Dün en çok ne izlendi?

10 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 10 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

