10 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
10 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar günün ilk saatleri itibariyle hız kazandı. Dün akşam dizi severler için ABİ, Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, aynı zamanda farklı kanallarda yarışma ve sinema filmleri de izleyiciyle buluştu. Yapımların sona ermesinin ardından da izlenme oranlarına dair merak yoğunlaştı.
10 Şubat Salı Akşamı, ATV’de A.B.İ., Now TV’de Kıskanmak, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Devasa bütçelerle hazırlanan ve her hafta milyonlarca izleyici ekran başına kilitleyen yapımlar Total, AB ve ABC gruplarında en çok reytingi almak için yarış haline girdi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
Dün akşam, ATV’de A.B.İ. dizisi 5. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak dizisi 22. Bölümüyle, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 69. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde Star TV’de Banker Bilo isimli yerli sinema filmi yayınlanırken, TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşandı. Ayrıca dün akşam Kanal D’de İnci Taneleri ve Show TV’de de Veliaht dizilerinin tekrar bölümleri ekranlarda yer aldı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 10 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.