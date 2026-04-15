10 yaşındaki Selin Toplusoy'un ölümü yürek dağladı! Cenazede anne İpek Toplusoy baygınlık geçirdi

Türkiye’nin köklü giyim markasının kurucu ortakları arasında yer alan Toplusoy ailesi, ikinci büyük acısını yaşadı. Aile, daha önce de 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Toplusoy’un kaybıyla sarsılmıştı. Şimdi ise merhum Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızı Selin Toplusoy'un hayatını kaybetmesiyle aile büyük bir acı daha yaşadı.
Selin Toplusoy için 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. 10 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurlayan acılı anne İpek Toplusoy’un baygınlık geçirdiği öğrenildi.
Eda Ece yaptığı paylaşımda, "Üzüntümün tarifi yok. Ah dünya güzeli melek Selin. Allah başta anneciği İpek'e ve tüm ailesine sabırların en büyüğünü versin" dedi.
Selin Toplusoy, merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ve eşi İpek Toplusoy’un en küçük kızıdır. Aynı zamanda iş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un ise kardeşidir. Henüz 10 yaşında olan Selin Toplusoy, 3 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
