10 yaşındaki Selin Toplusoy'un ölümü yürek dağladı! Cenazede anne İpek Toplusoy baygınlık geçirdi

Merhum Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızları Selin Toplusoy mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Selin Toplusoy bugün son yolculuğuna uğurlanırken, anne İpek Toplusoy cenaze töreninde baygınlık geçirdi.

10 yaşındaki Selin Toplusoy'un ölümü yürek dağladı! Cenazede anne İpek Toplusoy baygınlık geçirdi
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 15:16

Türkiye’nin köklü giyim markasının kurucu ortakları arasında yer alan Toplusoy ailesi, ikinci büyük acısını yaşadı. Aile, daha önce de 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Toplusoy’un kaybıyla sarsılmıştı. Şimdi ise merhum Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızı Selin Toplusoy'un hayatını kaybetmesiyle aile büyük bir acı daha yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

10 yaşındaki Selin Toplusoy'un ölümü yürek dağladı! Cenazede anne İpek Toplusoy baygınlık geçirdi

Türkiye'nin köklü giyim markasının kurucu ortakları arasında yer alan Toplusoy ailesi, 10 yaşındaki kızları Selin Toplusoy'un 3 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetmesiyle ikinci büyük acısını yaşadı.
Selin Toplusoy, merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ve eşi İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızıdır.
Selin Toplusoy, 3 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetmiştir.
Cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınmıştır.
Acılı anne İpek Toplusoy'un cenaze töreninde baygınlık geçirdiği öğrenilmiştir.
Eda Ece de Selin Toplusoy'un ailesine başsağlığı dilemiştir.
ANNE İPEK TOPLUSOY BAYGINLIK GEÇİRDİ

Selin Toplusoy için 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. 10 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurlayan acılı anne İpek Toplusoy’un baygınlık geçirdiği öğrenildi.

10 yaşındaki Selin Toplusoy'un ölümü yürek dağladı! Cenazede anne İpek Toplusoy baygınlık geçirdi

EDA ECE DE SELİN TOPLUSOY'UN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Eda Ece yaptığı paylaşımda, "Üzüntümün tarifi yok. Ah dünya güzeli melek Selin. Allah başta anneciği İpek'e ve tüm ailesine sabırların en büyüğünü versin" dedi.

10 yaşındaki Selin Toplusoy'un ölümü yürek dağladı! Cenazede anne İpek Toplusoy baygınlık geçirdi

SELİN TOPLUSOY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Selin Toplusoy, merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ve eşi İpek Toplusoy’un en küçük kızıdır. Aynı zamanda iş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un ise kardeşidir. Henüz 10 yaşında olan Selin Toplusoy, 3 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

KarakterİlişkiAçıklama
Selin ToplusoyKızıMerhum iş insanı Süleyman Toplusoy ve eşi İpek Toplusoy’un en küçük kızıdır.
Süleyman ToplusoyBabaMerhum iş insanıdır.
İpek ToplusoyAnneİş insanı Süleyman Toplusoy'un eşidir.
Turgut ToplusoyAmcaSelin Toplusoy'un yeğenidir.
Zeynep ToplusoyKardeşSelin Toplusoy'un kardeşidir.
Serra ToplusoyKardeşSelin Toplusoy'un kardeşidir.
Selin ToplusoyYaş10
Selin ToplusoyHastalık3 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
