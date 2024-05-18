10 yıldır komada! Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın ailesi zor durumda

18 May 2024 15:58 - Güncelleme : 18 May 2024 15:58

Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri’nde geçirdiği kazadan sonra uzun süredir yoğun bakımda. Tedaviye muhtaç olan Schumacher’in, masraflarını karşılamakta güçlük çeken ailesi, ünlü ismin saatlerini satmak zorunda kaldı.

ÜNLÜ İSMİN SAATLERİ SATIŞA ÇIKTI

Kayak yaparken geçirdiği kazadan beri özel bakıma muhtaç yaşıyor. Schumacher’in tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan ailesi ise bugüne kadar bir servet harcadı. Michael Schumacher’in eşi Corinna Schumacher, tedavi sürecinde birçok değerli mülkü elden çıkarmak zorunda kaldı. Son edinilen bilgilere göre; Schumacher’in saatleri de satışa çıktı. Michael Schumacher’in 8 adet kol saati, Cenevre'deki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu. Bu miktar da yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar olan Schumacher’in tedavi masraflarının sadece bir bölümünü karşılamaya yetecek.