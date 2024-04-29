120 milyon lira harcayan Mahsun Kırmızıgül: Prestij Meselesi'nden zarar ettim

29 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:17

Aslıhan Güner, Eser Yenenler ve engin Hepileri’nin yer aldığı Prestij Meselesi filmine 120 milyon bütçe ayıran Mahsun Kırmızıgül’ün zarar ettiği ortaya çıktı. İtiraflarını bir bir sıralayan Kırmızıgül, "Yine de mutluyum" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, FİLMİNDEN ZARAR ETTİ

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filmi, 8 haftalık gösterim sürecinde 100.506 kişi tarafından izlenip 7.987.897 TL hasılat elde etmişti. Ünlü isim 120 milyon bütçeyle çektiği filmden zarar ettiğini söyleyerek, “Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun" açıklamasında bulundu.