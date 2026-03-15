14 Mart Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Sahtekarlar…Dün en çok ne izlendi?

14 Mart 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasında sıkça konuşuluyor. Çünkü dün akşam Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra, Sahtekarlar dizisinin final bölümü seyirciyle son kez buluştu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziler cumartesi akşamına damga vururken, izlenme oranlarına detaylar ise Pazar gününü domine etti…
14 Mart Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT1’de Gönül Dağı, Now TV’de ise Sahtekarlar isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla televizyonların dikkat çekici yapımlarından olan Sahtekarlar, reyting yarışında geride kalınca dün akşam final yaparak ekranlara veda etti. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı dizisi 209. bölümüyle, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi 21. bölümüyle, Now TV’de ise Sahtekarlar final yaptığı 22. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Show TV’de Güldür Güldür Show, TV’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler izleyiciye eğlenceli anlar yaşatırken, Star TV’de Boneyard isimli yabancı sinema filmi, ATV’de ise A.B.İ. dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 14 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.